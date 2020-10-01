İstanbul'daki lüks bir süit otelde aseton ve asitle uyuşturucu madde imalatı yapan iki uyuşturucu satıcısından biri, Metamfetamin maddesi ile asidi karıştırırken sigara yaktı ve sigara tiryakiliği yangına yol açtı. Otel görevlilerinin ihbarı sonrasında olay yerine gelen İtfaiye Ekipleri yangını söndürdü. Yangının uyuşturucu imalatından çıktığı ortaya çıkınca otele gelen polisler, uyuşturucu satıcılarını çok sayıda imalat malzemesi ve uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandı.

İstanbul Bağcılar'daki lüks bir süit otelin odasında uyuşturucu madde imalatı yapan üç kişilik bir çete, imalat esnasında yangın çıkarmış ve polislere yakalanmıştı. Soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. İddialara göre; aseton, asit ve uyuşturucu ham maddesi Metamfetamin ile uyuşturucu madde imal ederken otel odasında yangın çıkartan ve polise yakalanmamak için İtfaiye Ekipleri'ni arayamayan uyuşturucu satıcıları alevleri söndüremedi. Yangını fark eden otel görevlileri hemen İtfaiye'yi aradı. Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi üzerinde bulunan adrese hem polis hem de İtfaiye Ekipleri geldi. İtfaiye Ekipleri yangını söndürdü. Adreste uyuşturucu madde imalatı yapıldığı ve yangının bu nedenle çıktığı tespit edildi.

Asidi dökerken sigarasını yaktı... 20 dakika sonra suçüstü yakalandılar | Video

ODADAN GAZ MASKESİ ÇIKTI

Yangının uyuşturucu imalatında kullanılan aseton maddesi ve asitten ötürü çıktığı belirlendi. Adreste suçüstü yakalanmak zorunda kalan çete üyeleri Cihan Y. (41) ve Sinan G. (41) gözaltına alındı. Bir çete üyesi ise aranıyor. Çete üyelerinin kullandıkları söz konusu adreste ve kiralık araçlarında aramalar yapıldı. Uyuşturucu ham maddesi Metamfetamin imalatında kullanılan 23 bin 200 kimyasal hap, Metamfetamin imalatında kullanılan dört bidon dolusu 20 litre aseton maddesi ve beş litre hidroklorik asit ile sekiz kilogram katı kimyasal madde, 58 gram Metamfetamin maddesi ve 327 uyuşturucu hap ele geçirildi. Söz konusu adreste uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ve gaz maskesi de bulundu.

İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Cep telefonlarına incelenmek üzere el konulan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve cezaevine yerleştirildi. Yangının söndürülmesinden sonra adreste yapılan aramalarda ele geçirilen suç unsurları incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında hazırlanan raporla birlikte yangının nedeni de ortaya çıktı. İddiaya göre; aseton ve asitle uyuşturucu imalatı yapan iki şüpheliden Sinan G., Metamfetamin maddesi ile asidi karıştırırken sigara yaktı ve sigara tiryakiliği yangına yol açtı. İki çete üyesi de çıkan yangının ardından İtfaiye Ekipleri'nin adrese gelerek yangını söndürmesinin ardından polisler suçüstü yakalandı.