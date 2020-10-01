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Başörtülü genç kıza utandıran ayrımcılık

Giriş Tarihi: 1.10.2020 ABONE OL
Başörtülü genç kıza utandıran ayrımcılık
Bursa'da üniversite öğrencisi Ş.B. staj başvurusunun "başörtüsü" nedeniyle kabul edilmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre, makine mühendisliği bölümü öğrencisi Ş.B., Bursa'daki bir şirkete staj başvurusu yaptı. Görüşme için insan kaynaklarına çağrılan Ş.B., staj şartlarını görüştüğü yetkiliden, "Başörtüsüyle kabul etmiyoruz. Başörtüsünü çıkarırsan staja alınırsın" yanıtını aldı. Ş.B., avukatı ile birlikte Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek firma sahibi ve insan kaynakları yetkilisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayın kendisini derinden üzdüğünü belirten Ş.B. "Annem de sınıf öğretmenliği yapıyordu. Başörtüsü taktığı için görevinden alınmıştı. Seneler sonra geri dönebilmişti mesleğine" diye konuştu.
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Başörtülü genç kıza utandıran ayrımcılık
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