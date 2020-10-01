Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? PA EGM ile 2020 Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

alımı başvurusu nasıl yapılır? PA ile 2020 başvuru şartları nelerdir?

Polis Akademisi Başkanlığı ve ’nce alınan alımı başvuruları son dönemde büyük ilgi görüyor. Binlerce bekçi olmak isteyen aday için başvurular 19 Eylül’de başladı. Bilindiği üzere yapılan son açıklamaya göre; en az lise ve dengi okullardan mezun olma şartıyla 400 kişilik bir alım yapılacağı bildirilmişti. Tüm gelişmeleri yakından takip eden bekçi adayları şartları ve başvuruların son gününü merak ediyor. Buna göre; başvurusu nasıl yapılır, bekçilik başvurusu son gün ne zaman? PA ile 2020 nelerdir?

Giriş Tarihi: 1.10.2020 10:42 ABONE OL
Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? PA EGM ile 2020 Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

bünyesinde çalışmak isteyen binlerce aday alımı başvuruları merak ediyor. 19 Eylül tarihinde başlayan başvuruların Ekim ayında sona ereceği biliniyor. Henüz başvuruda bulunmamış olan vatandaşlar e devlet üzerinden başvurularını tamamlayabiliyor. İstanbul'da görevlendirilmek üzere alınacak 400 erkek bekçi için tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki başvurusu nasıl yapılır, bekçilik başvurusu son gün ne zaman? PA ile 2020 nelerdir?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen 2020 Bekçi alımı başvuruları merak ediliyor. Adaylar belirlenen tarihler arasından http://www.pa.edu.tr/ adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuru yapabileceği biliniyor. Başvuruların son günü ise 2 Ekim olarak belirlendi.

Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? PA EGM ile 2020 Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

BEKÇİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul'da görevlendirilecek 400 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılıyor. Adaylar, 19 Eylül-02 Ekim arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuruda bulunabilecek.

Bekçilik alımına ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.

Öte yandan duyuruda diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istendi.

BEKÇİLİK BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

Bekçilik başvuruları 19 Eylül- 2 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Yani başvuruların son günü 2 Ekim Cuma günü olacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? PA EGM ile 2020 Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? PA EGM ile 2020 Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA