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Alacak verecek meselesinin konuşulduğu yemek tekme tokatlı kavgaya dönüştü

Akıllara durgunluk veren olay dün öğle saatlerinde Beylikdüzü'ndeki bir restoranda yaşandı. Yemek yemek için buluşan iki iş adamı aralarındaki ticaret anlaşmazlığını konuştukları sırada beraberindeki kişilerle birlikte kavgaya tutuştu. Silahla tehdit olayının da gerçekleştiği ve yumruklu tekmeli kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 1.10.2020 09:03 Son Güncelleme: 1.10.2020 09:19 ABONE OL
Alacak verecek meselesinin konuşulduğu yemek tekme tokatlı kavgaya dönüştü

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Beylikdüzü Marina'da bulunan lüks restoranda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında ticari anlaşmazlık bulunan iki ayrı şirketin sahipleri, sorunu çözmek için restoranda buluştu.

Alacak verecek meselesinin konuşulduğu yemek tekme tokatlı kavgaya dönüştü

İki iş adamı, yenilen yemeğin ardından aralarındaki alacak-verecek konusunda anlaşamayarak tartışmaya başladı. Tartışma sırasında bir kişi oturdukları masaya gelip, belinden çıkardığı silahını iş adamının karnına dayadı.

Alacak verecek meselesinin konuşulduğu yemek tekme tokatlı kavgaya dönüştü

Silah tehdidinden korkan iş adamı ve beraberindekiler restorandı terk etmek istedi. Ancak diğer iş adamının adamları çıkmalarına engel olarak, onları darp etmeye başladı.

Alacak verecek meselesinin konuşulduğu yemek tekme tokatlı kavgaya dönüştü

Kavga büyüyünce ortalık birbirine girdi. Restoran çalışanları kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kavgada 3 kişi feci şekilde dövüldü. Darp edilen kişiler polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Alacak verecek meselesinin konuşulduğu yemek tekme tokatlı kavgaya dönüştü

TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA KAMERADA

Kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 4 kişinin aynı masada oturdukları, bir süre sonra yanlarından kalkan birinin yerine hızlı bir şekilde gelen kişinin oturduğu ve belinden çıkardığı silahı işadamının karnına dayadığı görülüyor.

Alacak verecek meselesinin konuşulduğu yemek tekme tokatlı kavgaya dönüştü

Bir süre sonra ayağa kalkan iki grup arasında tekmeli-yumruklu kavga çıktığı, restoran çalışanlarının kavgayı ayırmaya çalıştığı kameraya yansıyor.

Alacak verecek meselesinin konuşulduğu yemek tekme tokatlı kavgaya dönüştü

İşte restorandaki o dehşet anları...

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Alacak verecek meselesinin konuşulduğu yemek tekme tokatlı kavgaya dönüştü
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