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ne zaman, hangi ülkede başlamıştır? Coğrafi keşifler haritası

Avrupalılar tarafından özellikle Portekizliler ve İspanyollar tarafından 15.yüzyıldan 17.yüzyıla kadar keşifler yapılmaya başlanmıştır. Asya'daki baharat ve altın zenginliğine ulaşmak için ticaret yolları keşfedilmiştir. Bu amaç doğrultusunda yeni kıtalar, okyanuslar ve deniz aşırı toprakların keşfi ortaya çıkmıştır. , beraberinde kültürel zenginliği de getirmekte olup daha önce bilinmeyen yerlere de ulaşılmıştır. Peki, coğrafi keşifler ne zaman, hangi ülkede başlamıştır? Coğrafi keşifler haritası

Giriş Tarihi: 1.10.2020 12:05 Son Güncelleme: 1.10.2020 12:05 ABONE OL
Coğrafi keşifler ne zaman, hangi ülkede başlamıştır? Coğrafi keşifler haritası

Osmanlı Devleti'nin kuruluş zamanından itibaren coğrafi keşifler küçük çaplı başlamış olup sonrasında ise giderek büyüyerek geniş bir zamana yayılmıştır. 15 ile 17. yüzyılın ortalarına kadar özellikle Avrupalılar tarafından ticaret amaçlı başlayan keşifler sonrasında farklı amaçlara da hizmet etmeye başlamıştır. Bu doğrultuda; coğrafi keşifler ne zaman, hangi ülkede başlamıştır? Coğrafi keşifler haritası

COĞRAFİ KEŞİFLER NE ZAMAN BAŞLADI? TARİHÇESİ

Coğrafi keşifler 15. yüzyılın ilk yarısından 17.yüzyılın ortalarına kadar sürmüş ve Avrupalılar tarafından özellikle de Portekizliler ve İspanyollar tarafından ticaret amaçlı başlamıştır. Asya'daki baharat ve altın zenginliğine ulaşacak alternatif ticaret yollarının bulunması amacının ardından yeni kıtalar keşfedilmiş ve coğrafi keşifler bu şekilde başlamıştır.

Coğrafi keşifler yeni kültürlere ev sahipliği yapmış olup Avrupa'nın zenginleşmesşne ve küreselleşmesine de yardımcı olmuştur. Hem maddi hem manevi faydaları olurken öte yandan sömürgecilik de bu şekilde başlamış oldu.

Öncelikle Atlas Okyanusu'ndaki takımadaları Portekizli kaptanlar tarafından bulunurken sonrasında 1434 yılında önce Afrika kıtası sonra ise Hindistan'a uzanacak güzergah keşfedildi. Bilindiği üzere Cenevizli Kristof Kolomb'un Amerika kıtası keşfi da büyük keşifler arasında yerini almaktadır. Deniz aşırı keşifler beraberinde ticareti de getirmiş ve maddi manevi zenginliği sağlamıştır.Sonrasında teknolojinin ortaya çıkması, gemi tasarımı ve pusulanın bulunuşu gibi durumlar nedeniyle de coğrafi keşifler giderek ilerlemiştir.

COĞRAFİ KEŞİFLERİN NEDENLERİ

  • Zenginlik
  • Cesur gemicilerin olması
  • Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler
  • Avrupalıların dünyayı tanıma merakı
  • Dini yayma çalışmaları
  • Kralların coğrafi keşifleri teşvik etmeleri

COĞRAFİ KEŞİFLERİN SONUÇLARI

  1. İpek ve Baharat Yolları önemini kaybetti.
  2. Hristiyanlık geniş alanlara yayıldı.
  3. Avrupa'da sanat ortaya çıktı. (Burjuva sınıfı görüldü)
  4. Yeni bulunan topraklardan altın ve gümüş maddi olarak kazanç sağladı.
  5. Sömürgecilik nedeniyle imparatorluklar kuruldu.

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Coğrafi keşifler ne zaman, hangi ülkede başlamıştır? Coğrafi keşifler haritası
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