Dorse hırsızları iş başında... Park halindeki 8 TIR yok oldu

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da pandemi sürecinde uzun süre park halinde kalan TIR dorselerini takip edip kendi çekicilerine takıp çalarak hurdaya satan 7 kişi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle 6 ayrı TIR dorsesini ve çekiciyi çaldıkları tespit edildi. Toplam değeri 2 milyon lira olan dorselerin bir tanesini 30 bin liradan hurdaya satan şüphelilerin o hırsızlık anlarına dair görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde hırsızların çekici ile gezip boş dorseleri çaldıkları anlar görülüyor.





SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

İstanbul Başakşehir, Bahçelievler, Sultangazi, Pendik ilçeleri başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya'dan da dorse hırsızlığı yapan çete gözaltına alındı. İddiaya göre pandemi sürecinde uzun süre park halinde kalan TIR dorselerini gözlerine kestiren hırsızlar, kendilerine ait çekicilerle 6 dorseyi tek tek çaldı. Dorselerin yaklaşık değerinin 2 Milyon lira olduğu tespit edildi. Dorselerden birini 30 bin liraya hurdacıya sattıkları belirlenen 7 hırsızla birlikte çalınan 5 dorse ve iki çekici Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince bulunarak sahiplerine teslim edildi.





7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri peş peşe gelen dorse hırsızlığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Çalışmalarda İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da toplamda 8 ayrı olaya karıştıkları tespit edilen 7 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu 1'i çocuk 7 şüpheli gözaltına alındı.





KENDİ DORSELERİ GİBİ TAKIP GİTTİLER

Şüpheliler Oto Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yaptıkları hırsızlık anlarına dair ortaya çıkan görüntülerde TIR dorselerini kendi dorseleri gibi dakikalarca uğraşıp taktıkları ve olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.