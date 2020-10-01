Düğün takısını satıp öğrencisine TV aldı

Şehitkamil ilçesinin Beykent Mahallesi bulunan Şehit Mehmet Karadal Ortaokulu'nda Müzik Öğretmenliği yapan Botan Erekli, okulunda eğitim gören bir öğrencinin geçim sıkıntısı nedeniyle evlerinde televizyon olmadığı için EBA ders programını izleyemediğini tespit etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'Bir çocuğun kalbine dokunabilmek, onun gözlerine bakabilmek' sözlerinden yola çıkarak öğrencisine bir televizyon hediye etmeye karar verdi. Yeni evli öğretmen Erekli düğünde takılan altınların bir kısmını eşinin de onayıyla bozdurarak öğrencisine ders izleyebilmesi için televizyon aldı. Erekli'nin öğrencisinin yanı sıra evde okul çağındaki 5 çocuk da televizyondan ders izleyerek eğitimlerine devam ediyor.







GÖNLÜM RAZI OLMADI

Pandemiden dolayı uzaktan eğitimin devam ettiğini ve velilerle sık sık telefonla konuştuğunu söyleyen Erekli, "Velilerimi arayıp öğrenciler canlı derslere ne kadar katılım sağlayabiliyorlar diye bilgi alışverişi yapıyordum. Bir öğrencimin babasını aradığımda evde internet tablet ve bilgisayar olmadığını, akıllı telefonun da evin içinde olmadığını söyledi. Ben de kendisine 'televizyondan takip edebilirsiniz' dediğimde evlerinde televizyonlarının da olmadığını söyledi. Ben bu duruma çok üzüldüm, öğrencinin evdeki 5 kardeşi de okul çağında. Öğrencimin ve kardeşlerinin derslerden geri kalmasına gönlüm razı olmadı" dedi. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de, "Botan hocam hakikaten yüreklerimize su serpti. Duyarlı bir davranış ortaya koydu bundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. EBA'ya ulaşamayan bir çocuğumuzla ilgili duyarlı davranarak yeni evlenmiş olması sebebiyle de gelen takılardan bir kısmını bozarak televizyon temin etmiş" dedi.

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