Dünya Kahve Günü nasıl ve neden ortaya çıktı? 1 Ekim Dünya Kahve Günü mesajları ve sözleri

DÜNYA KAHVE GÜNÜ TARİHİ

Uluslararası Kahve Günü 1 Ekim'de ortaya çıkmıştır. Kahveyi bir içecek olarak tanıtmak ve kutlamak için kullanılan bir fırsattır ve dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleşen etkinliklerle bu gün kutlanır. İlk resmi tarih, o zamanki Uluslararası Kahve Örgütü tarafından kararlaştırılan ve Milano'da açılan 1 Ekim 2015'ti. Bu gün aynı zamanda adil ticaret kahveyi teşvik etmek ve kahve üreticilerinin içinde bulundukları kötü durum hakkında farkındalık yaratmak için de kullanılıyor.

Bu gün, birçok işletme ücretsiz veya indirimli kahve kupaları sunuyor. Bazı işletmeler, sosyal ağlar aracılığıyla sadık takipçileriyle kuponları ve özel fırsatları paylaşıyor.

Dünya Kahve Günü, Uluslararası Kahve Organizasyonu tarafından Expo 2015'in bir parçası olarak Milano'da ilk resmi Uluslararası Kahve Günü'nü başlatma kararı alındı.

ABD'de "Ulusal Kahve Günü" gibi erken 2005 gibi herkese sözü edilen "Uluslararası Kahve Günü" ilk tarafından kullanılmıştır. Çin'de Uluslararası Kahve Örgütü tarafından tanıtıldı , ilk olarak 1997'de kutlandı ve Nisan 2001'in başlarında yıllık bir kutlamaya dönüştürüldü. Tayvan, Uluslararası Kahve Günü'nü ilk olarak 2009 yılında kutladı. Nepal, Ulusal Kahve Günü'nü ilk kez 17 Kasım 2005'te kutladı. İlk olarak 17 Ağustos 2006'da Ulusal Kahve Günü'nü kutlayan Endonezya, Endonezya'nın Bağımsızlığı ile aynı gün kutladı.