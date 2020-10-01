1 Ekim Dünya Kahve Günü olarak kutlanmaktadır. Kahveyi içecek olarak tanıtmak için kullanılan bir fırsat olmakla birlikte dünyanın çeşitli yerlerinde bugüne özel kampanyalar yapılmaktadır. İlk resmi tarih ise 1 Ekim 2015 tarihinde Milano'da yapılmıştır. Peki; Dünya Kahve Günü nasıl ve neden ortaya çıktı? 1 Ekim Dünya Kahve Günü mesajları ve sözleri
Dünya Kahve Günü ile ilgili detaylar şu şekilde;
DÜNYA KAHVE GÜNÜ TARİHİ
Uluslararası Kahve Günü 1 Ekim'de ortaya çıkmıştır. Kahveyi bir içecek olarak tanıtmak ve kutlamak için kullanılan bir fırsattır ve dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleşen etkinliklerle bu gün kutlanır. İlk resmi tarih, o zamanki Uluslararası Kahve Örgütü tarafından kararlaştırılan ve Milano'da açılan 1 Ekim 2015'ti. Bu gün aynı zamanda adil ticaret kahveyi teşvik etmek ve kahve üreticilerinin içinde bulundukları kötü durum hakkında farkındalık yaratmak için de kullanılıyor.
Bu gün, birçok işletme ücretsiz veya indirimli kahve kupaları sunuyor. Bazı işletmeler, sosyal ağlar aracılığıyla sadık takipçileriyle kuponları ve özel fırsatları paylaşıyor.
Dünya Kahve Günü, Uluslararası Kahve Organizasyonu tarafından Expo 2015'in bir parçası olarak Milano'da ilk resmi Uluslararası Kahve Günü'nü başlatma kararı alındı.
ABD'de "Ulusal Kahve Günü" gibi erken 2005 gibi herkese sözü edilen "Uluslararası Kahve Günü" ilk tarafından kullanılmıştır. Çin'de Uluslararası Kahve Örgütü tarafından tanıtıldı , ilk olarak 1997'de kutlandı ve Nisan 2001'in başlarında yıllık bir kutlamaya dönüştürüldü. Tayvan, Uluslararası Kahve Günü'nü ilk olarak 2009 yılında kutladı. Nepal, Ulusal Kahve Günü'nü ilk kez 17 Kasım 2005'te kutladı. İlk olarak 17 Ağustos 2006'da Ulusal Kahve Günü'nü kutlayan Endonezya, Endonezya'nın Bağımsızlığı ile aynı gün kutladı.
DÜNYA KAHVE GÜNÜ MESAJLARI
Kendinle kahve iç, en iyi hatır kendine olandır...
Kahve hatır işidir.. Kıymetini bilenle içilir.
Oysa kahve içmişliğimiz de vardı; "bu ne hatır gönül bilmezlik" diyemedim.
Çayın kalabalıkla arası iyidir kahve yalnızlık ister.
Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında.
Kötü bir kahve bile hiç kahve olmamasından iyidir.
Kimseler de olmasın yanımızda. Kahvemiz hep iki kişilik olsun.
Gönlü hoş olanda kalır kahvenin hatırı kırk yıl. Gönlü hoş olmayan ne kahve tanır ne de hatır.
Yüreğinden bir fincan kahve koy ki yüreğime, içer içmez kırk değil bir ömür sende kalayım.
Çayı severim ama kahvenin yeri bir başkadır.
Hiç bir kahve, "gidilmişlik" kadar acı değildir…