Eslem İsminin Anlamı Nedir? Eslem Ne Demek?

Anne ve baba adayları isim arayışlarında hem yakın çevresi hem de arama motoru üzerinden destek almaktadır. Yeni doğacak çocukları için isim seçerken en dikkat ettikleri nokta ise taşınan anlamdır. Kız bebek sahibi olacaklar Eslem isminin anlamı için doğru yerdeler. Türkiye'de en çok tercih edilen isimlerden birisi olan Eslem isminin anlamı ve tüm merak edilenlere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, Eslem ne demek? Kur'an'da geçiyor mu?



ESLEM İSMİNİN ANLAMI NEDİR?



Hem erkek hem de kızlar için kullanılan bir isim olsa da genellikle kızlar için kullanılmaktadır. Yeni doğacak evladına bu ismi beğenerek vermek isteyenler için anlamı hakkında bilgilere haberimizde yer verdik.



En popüler isimler arasında yer alan Eslem'in anlamları şöyle;

- Teslim, teslim olma,

- Allah'a teslim olan,

ESLEM İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Anne ve babalar yeni doğacak olan evladına bu ismi vermeye karar verdiğinde Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediğini de merak ediyor. Eslem ismi Kur'an'da bazı ayetlerde yer bulmuştur. O ayetler şöyle;



Bakara Suresi 131.Ayet : ''İz kale lehu rabbuhu eslim kale eslemtu li rabbil alemin.''

Saffat Suresi 103.Ayet: ''Fe lemma eslema ve tellehu lil cebin.''

Nisa Suresi 125.Ayet : ''Ve men ahsenu dinen mimmen esleme vechehu lillahi ve huve muhsinun vettebea millete ibrahime hanifa.'