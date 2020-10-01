Esra Erol bu kez kayıp Semra’yı buldu

ATV'de yayımlanan Esra Erol'da programı birçok kişinin hayatına dokunmaya devam ediyor. Belçika'dan İstanbul'a ailesi ile tatile gelen ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kaybolan Semra Yıldırım'ın (43) annesi Zühre Tülümen Esra Erol'dan yardım istemişti. Esra Erol, 3 Temmuz'dan bu yana kayıp olan yüzde 65 zihinsel engelli Yıldırım'ı Gebze'de V.S. adındaki kişinin yanında bularak ailesine kavuşturdu. Öte yandan Antalya'nın Kumluca ilçesinde 'komşuya gidiyorum' diyerek evden çıkan ve 13 gündür kayıp olan 14 yaşındaki Filiz. A., alışveriş yaptığı marketin sahibinin kendisini tanıyıp babasını aramasıyla bulundu. Baba Erdal A., kızını bulan market sahibine 5 bin lira ödül teklif ettiğini fakat kabul etmediğini söyledi