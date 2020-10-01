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Haberler Yaşam Haberleri Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 1 Ekim 2020 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

yattı mı, hangi illere yatırıldı? 1 Ekim 2020 yatan iller sorgulama ekranı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı’nca yatırılıyor. Devlet tarafından verilen ödenekten faydalanan vatandaşlar bakım parasının yattığı illeri sorgulamaya devam ediyor. Evinde yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli bireylere evlerinden ayrılmamaları için verilen ödenek her ayın belli tarihlerinde ödeniyor. Haftanın dördüncü günü itibariyle bakım paralarının hangi illerde yattığını öğrenmek isteyenler sorgulamaları arttırdı. Peki yatan iller sorgulama nasıl yapılır? 1 Ekim Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı?

Giriş Tarihi: 1.10.2020 10:24 Son Güncelleme: 1.10.2020 10:24 ABONE OL
Evde bakım maaşı yatan iller sorgula: 30 Eylül Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı?

yatan iller son günlerde araştırılan konular arasında yer aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından yatırılan ödenekten faydalanan vatandaşlar il il sorgulamalarına devam ediyor. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakanların yararlandığı ödenek e devlet veya sms üzerinden sorgulanıyor. Eylül ayının son gününde ise araştırmalar hız kazandı. Peki yatan iller sorgulama nasıl yapılır? 1 Ekim 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? 1 EKİM 2020 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca evinde hasta, engelli ve muhtaç kimselere bakan vatandaşlara evde bakım maaşı il il yatırıyor. Haberimizde, 1 Ekim 2020 evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve yatan iller listesine ulaşabilirsiniz.

Evde bakım maaşı yatan iller sorgula: 30 Eylül Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2020

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER- 1 EKİM 2020

1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla henüz illerde ödemeler yapılmadı. Ödemelerin yakın zamanda yapılması bekleniyor.

Evde bakım maaşı yatan iller sorgula: 30 Eylül Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı?

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?

Evde bakım parası kimlere verilir? üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 1 Ekim 2020 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı
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