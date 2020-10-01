Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 1 Ekim 2020 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller son günlerde araştırılan konular arasında yer aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından yatırılan ödenekten faydalanan vatandaşlar il il sorgulamalarına devam ediyor. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakanların yararlandığı ödenek e devlet veya sms üzerinden sorgulanıyor. Eylül ayının son gününde ise araştırmalar hız kazandı. Peki Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? 1 Ekim 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? 1 EKİM 2020 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca evinde hasta, engelli ve muhtaç kimselere bakan vatandaşlara evde bakım maaşı il il yatırıyor. Haberimizde, 1 Ekim 2020 evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve yatan iller listesine ulaşabilirsiniz.