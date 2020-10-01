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Fren yerine gaza basan sürücü alışveriş merkezine girdi

'da zincir markete alışveriş yapmak için otomobiliyle gelen sürücü, fren yerine gaza basınca alışveriş merkezinin vitrinine girdi. Kadın sürücü ve çocuğu kazayı burunları bile kanamadan atlatırken, iş yerinde kısa süreli panik yaşandı.

İHA
Giriş Tarihi: 1.10.2020 12:37 Son Güncelleme: 1.10.2020 13:11 ABONE OL
Fren yerine gaza basan sürücü alışveriş merkezine girdi

Kaza, Emek Mahallesi 3011 Sokak'ta Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğuyla alışverişe giden Fatma Sözen'in kullandığı 07 LF 310 plakalı otomobil, fren yerine gaza basması sonucu alışveriş merkezinin vitrinine daldı. Şans eseri kimsenin burnunun bile kanamadığı kazada alışveriş merkezi içerisindeki görevlilerin ve diğer müşterilerin çarpmayla birlikte panikle kaçıştığı gözlenirken, vitrinin yanı sıra alışveriş merkezi önündeki tezgahlarda bulunan meyve-sebze ve vitrinde bulunan diğer malzemeler zarar gördü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin iş yerinin vitrinine çarpması ve yaşanan panik görülüyor.

Fren yerine gaza basan sürücü markete böyle daldı | Video

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Fren yerine gaza basan sürücü alışveriş merkezine girdi
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