Genç kadın tartıştığı sevgilisini öldürdü

Konya'da birlikte yaşayan iki sevgilinin ayrılırken yaptığı eşya kavgası cinayetle bitti. 29 yaşındaki kadın, tartışma sırasında sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

YANINDA GETİRDİĞİ BIÇAĞI GÖĞSÜNE SAPLADI

Konya'da ilk eşinden boşanan 1 çocuk annesi Muradiye Koçcu (29), eşiyle boşanma davası süren Yunus Bozdağ (26) ile tanıştı. Fırında çalışan Yunus Bozdağ, 2 ay önce Selçuklu İlçesi'nde kiraladığı evde Muradiye Koçcu ile yaşamaya başladı. 20 gün önce tartışan çift, ayrılık kararı aldıktan sonra evdeki eşyaların paylaşımı konusunda anlaşmazlığa düştü. Genc kadın, annesi ve kız kardeşiyle birlikte sevgilisinin evinde kalan eşyalarını almaya gitti. Bozdağ'ın, evdeki bazı eşyaların kendisine ait olduğunu öne sürmesi üzerine tartışma çıktı. Koçcu, yanında getirdiği bıçağı Bozdağ'ın göğsüne sapladı. Kanlar içinde kalan Bozdağ, ihbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Koçcu'nun 20 gün önce sevgilisiyle yaşadığı tartışma sonrasında aldırdığı koruma kararını 3 gün sonra iptal ettirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.