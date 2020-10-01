İNDİRİM BAŞLADI! A101 1 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101 aktüel ürünler kataloğu büyük indirimde...

A101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta da büyük indirimleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Birçok market zincirinin her hafta belirli günlerde başlattığı indirim günleri müşterilerin yoğun ilgisini çekerken vatandaşlar bugünde A101 aktüel ürünler 1 Ekim 2020 kataloğu araştırmasına çıktı. Birbirinden fırsat dolu ürünler için heyecan dorukta! Peki; 1 Ekim 2020 A101 Aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler var? İşte katalog ürünleri ve Aldın Aldın indirimlerinin detayları!
Elektronikten, mutfak gereçlerine, ev aletlerine ve bilgisayar aksesuarlarına kadar çok çeşitli ürünlerin yer aldığı katalogda sınırlı sayıdaki ürünlere sahip olmak isteyen kişiler sabah saatlerinden itibaren Perşembe günleri mağazalara akın ediyor. Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri başladı!
Samsung 40N500 40" Full HD Tv 2.299 TL. Hi-Level 55UHL1000 55" Ultra HD Smart Led Tv 2.899 TL. Oppo Realme 5i Cep Telefonu 2.199 TL. Huawei Band 4 Akıllı Bileklik 179 TL. Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici 74,95 TL. GoSmart Spor Bluetooth Kulaklık 29,95 TL. GoSmart Powerbank 10.000 mAh 44,95 TL. GoSmart Kablolu Kulaküstü Kulaklık 29,95 TL. GoSmart Bluetooth Kulaklık 22,95 TL. GoSmart USB Kablo Çeşitleri 9,95 TL. GoSmart 3'ü 1 Arada Kablo 12,95 TL. GoSmart Makaron / Şekilli Kulaklık 9,95 TL. GoSmart Araç İçi Telefon Tutucu 14,95 TL. SEG Mekanik Silindirik Termosifon 629 TL.
Flavel FLV5000BM Bulaşık Makinesi 1.549 TL. Singer Brilliance 6160 Dikiş Makinesi 899 TL. Kiwi Çok Fonksiyonlu Ekmek Yapma Makinesi 549 TL. Flavel FLV 100 Türk Kahvesi Makinesi 199 TL. Sinbo STM 5812 Elektrikli Çay Seti 109 TL. Arzum AR695 Peta Seramik Tabanlı Ütü 129 TL. Kiwi Portatif Poşet Mühürleyici 39,95 TL. Aprilla ABS 1060 Yağ Analizli Dijital Baskül 69,95 TL. Aprilla Saç Kurutma Makinesi 79,95 TL.
Aprilla Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 55 TL. Aprilla Kulak ve Burun Kılı Kesme Makinesi 12,95 TL. Mermer Desenli Katlanabilir Masa 60x90 cm 79,95 TL. Mermer Desenli Yer Sofrası 70 cm 49,95 TL. 4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 179,95 TL. Sinbo Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 34,95 TL. Trend Sandalye 59,95 TL. Ahşap Çiçeklik 74x68 cm 89,95 TL. Bay Ayakkabı Saklama Kutusu 5,95 TL.
Loock's Kabin Boy Valiz 74,95 TL. Loock's Orta Boy Valiz 89,95 TL. Loock's Büyük Boy Valiz 99,95 TL. Loock's Orta Boy Kumaş Valiz 59,95 TL. Loock's Büyük Boy Kumaş Valiz 69,95 TL. Bombeli Büyük Boy Duvar Saati 25x47 cm 22,95 TL. Güral Porselen 18 Parça Yemek Takımı 199,95 TL.
Keramika Çift Renkli Kupa 6,95 TL. Keramika Çift Renkli Kase 14 cm 6,95 TL. Fırın Kabı Çeşitleri 20x15 cm 4,95 TL. Saklama Kabı 3'lü 9,95 TL. Mutfak Bıçak Seti 3'lü 19,95 TL. Çok Amaçlı Bıçak 2'li 9,95 TL. Seramik Servis Seti 3'lü 19,95 TL. Ölçülü Narenciye Sıkacağı 9,95 TL. Un Eleği 9,95 TL.
Lisanslı Mısır Kutusu 2,95 TL. İki Katlı Çok Amaçlı Kutu 5,95 TL. Mutfak Gereçleri 29,95 TL. Yuvarlak Saklama Kabı 2'li 29,95 TL. Paşabahçe Kapaklı Cam Kavanoz 660 cc 1,95 TL. Kavanoz Kapağı 0,30 TL. Rooc Hamur Şekillendirici Rulo 4,95 TL. Hamur Leğeni 7 Litre 6,95 TL.
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