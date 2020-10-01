Hâkimlik ve Savcılık sınavı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığından Adli ve İdari Yargı sınavı başvuruları nasıl yapılır?

SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinde 65 soru bulunacak ve cevaplama süresi 80 dakika olacak.

Adli Yargı Testi, Adli Yargı-Avukat Testi ile İdari Yargı Testinde 35'er soru bulunacak ve cevaplama süresi her bir test için 50'şer dakika olacak.

Adaylara her oturum için bir cevap kâğıdı ve bir soru kitapçığı verilecektir. Soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları, her testin cevaplama süresi tamamlandıktan sonra adaylardan toplanacak.

Tüm adayların, Sınava Giriş Belgelerinde yazılı "Sınav Saati"nden en az 1 saat önce sınava girecekleri binanın önünde hazır bulunmaları zorunludur.

SINAV SORULARI VE TESTLERİ NELERDEN OLUŞACAK?

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi: Tüm adaylar için ortak ve zorunlu testlerden oluşur.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi konularıyla ilgili sorulardan,

Ortak Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdarî Yargılama Usulü, Hukuk Yargılama Usulü ve Medeni Hukuk konularıyla ilgili sorulardan oluşur.

Adli Yargı Testi: Bu test, Adli Yargı Sınavına başvuran adaylar içindir. Adli Yargı Testi: Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku konularıyla ilgili sorulardan oluşur.

Adli Yargı-Avukat Testi: Bu test, Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuran adaylar içindir. Adli Yargı-Avukat Testi: Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku konularıyla ilgili sorulardan oluşur.

İdari Yargı Testi: Bu test, İdari Yargı Sınavına başvuran adaylar içindir. İdari Yargı Testi: Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku, Maliye-Ekonomi konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur.