İzmir’de denizden çıkan çöpler şoke etti

Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olduğunu hatırlatan Vali Köşger, "Oldukça uzun bir kıyı şeridimiz var. Gündemimizde 'mavi vatan' var. Bir damla suyumuz için şehit olmak gerekirse şehit oluruz diyoruz. Mavi vatanın korunmasında bu fedakarlıkları yaparken, mavi vatandan da en iyi şekilde yararlanmamız lazım. Buradan çıkan her türlü üründen faydalanmalıyız. Bizim denizlerimiz, bereketli denizler. Denizlerimizin korunması anlamında özenli davranmalıyız. Küçük bir noktadan bir sürü çöp çıktı burada. Denizi kirleten çöplerin ne kadar acımasızca denize atıldığını gördük" dedi.