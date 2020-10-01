Kaplumbağanın acı çığlığı göz yaşarttı

Denizli'ninPamukkale ilçesinde dün 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yol kenarında başlayan yangın, kısa sürede yayıldı. Yangın, 1 helikopter, 3 arasöz ve 1 dozer ve çok sayıda itfaiye ekibinin çabasıyla 1,5 saatte kontrol altına alındı. Polis ekipleri, yangını çıkardığı belirlenen ve akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde raporu bulunan Çetin S.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Yangının söndürüldüğü bölgede ise acı bir tablo ortaya çıktı. Çok sayıda ağacın yandığı ormanlık alanda, onlarca yaban hayvanının da telef olduğu görüldü. Yanan sahada mahsur kalan ve vücudunun bir bölümü yanan kaplumbağanın acı ve susuzluktan ağzını açması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.