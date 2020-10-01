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Karı-kocayı öldürdükten sonra canına kıydı

Giriş Tarihi: 1.10.2020 ABONE OL
Karı-kocayı öldürdükten sonra canına kıydı
ZONGULDAK'IN Alaplı ilçesinde karıkocayı silahla öldüren kişi, intihar etti. Alınan bilgiye göre, Cevat S., Yeni Siteler mahallesinde ikamet eden Hüseyin (45) ve eşi Cemile Kumuz'a (40) henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin 4 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Cevat S. ise silahla intihara teşebbüs etmesinin ardından İlçe Halk Eğitim Merkezi binasına çarparak kaza yaptı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Cevat S.'nin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Valilik, Cevat S.'nin Kumuz çiftini geçmişten kaynaklı bir husumetten dolayı öldürdüğünü, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Şaban YILMAZ / SABAH
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Karı-kocayı öldürdükten sonra canına kıydı
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