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Kazada yaralanan çocuklarını 'koronavirüs bulaşır' deyip ambulanstan indirdiler

'da Yusuf Kaan Uysal isimli genç, bisikletiyle seyir halindeyken bir anlık dalgınlıkla park halindeki araca arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle aracın arka camı kırılırken Uysal da kafasından yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 ekipleri, gence ilk müdahaleyi yapıp hastaneye götürmek için ambulansa bindirdi. Kazayı duyup olay yerine gelen gencin ailesi ise bu sırada "koronavirüs bulaşacağı korkusuyla çocuklarını araçtan indirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 1.10.2020 12:35 ABONE OL
Kazada yaralanan çocuklarını 'koronavirüs bulaşır' deyip ambulanstan indirdiler

Kaza, Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde Çarşamba Pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü istikametine seyir halindeki Yusuf Kaan Uysal'ın kullandığı bisiklet, sürücüsü önüne bakmayınca yol kenarında park halindeki 07 LFU 98 plakalı ticari araca arkadan çarptı.

Kazada yaralanan çocuklarını 'koronavirüs bulaşır' deyip ambulanstan indirdiler

Çarpmanın şiddetiyle başını aracın arka camına çarparak camı patlatan genç, bisikletten indikten sonra ayakta kalamayıp yere oturdu.

Kazada yaralanan çocuklarını 'koronavirüs bulaşır' deyip ambulanstan indirdiler

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 açil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra genci ambulansa alıp hastaneye götürmek istedi.

Kazada yaralanan çocuklarını 'koronavirüs bulaşır' deyip ambulanstan indirdiler

Kazayı duyarak olay yerine gelen Yusuf Kaan Uysal'ın anne-babası, oğullarına korona virüs bulaşacağı korkusuyla ambulansta müdahale yapılan çocuklarını ambulanstan indirdi.

Kazada yaralanan çocuklarını 'koronavirüs bulaşır' deyip ambulanstan indirdiler

Sağlık görevlilerinin aileyi ikna etmesinin ardından genç, yeniden ambulansa alınarak Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazada yaralanan çocuklarını 'koronavirüs bulaşır' deyip ambulanstan indirdiler

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, bisikleti kullanan gencin başını ticari aracın arka camına çarparak camın kırılmasına neden olduğu gözlenirken, çarpmanın etkisiyle bir süre ayakta duran gencin bir anda yere yığıldığı görüldü.

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Kazada yaralanan çocuklarını 'koronavirüs bulaşır' deyip ambulanstan indirdiler
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