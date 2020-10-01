Kazada yaralanan çocuklarını 'koronavirüs bulaşır' deyip ambulanstan indirdiler

BİR ANDA YERE YIĞILDI



Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, bisikleti kullanan gencin başını ticari aracın arka camına çarparak camın kırılmasına neden olduğu gözlenirken, çarpmanın etkisiyle bir süre ayakta duran gencin bir anda yere yığıldığı görüldü.