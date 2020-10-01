Kestane nerede yetişir? Kestane ağacı Türkiye’de nerede yetişir?

Kestane, kış aylarının vazgeçilmez besinlerinden bir tanesidir. Hem sağlık açısından oldukça faydalı hem de kolay ulaşılabilir olması dolayısıyla sıklıkla tüketilir. Lif açısından oldukça zengin, önemli bir antioksidan kaynağıdır. Nemin artış gösterdiği aylarda, elverişli iklim koşulları sağlandığı takdirde kolaylıkla yetiştiriciliği yapılabilir. Peki, kestane Türkiye'de nerede yetişir?

KESTANE NEREDE YETİŞİR?

Özellikle kış aylarının gelmesiyle birlikte her sokak başında kestane satıcılarına rastlamak mümkündür. Çoğunlukla dışarıda tüketilse de kimileri için çiğ bir şekilde satın alınıp evde pişirilerek tüketilen bir besindir.

Kestane Türkiye'nin belli başlı bazı bölgelerinde yetişir. Kestane yetiştiriciliği için öncelikle dikkat edilmesi gereken husus uygun hava koşullarının ve toprak cinsinin sağlanmasıdır.

Kestane ağacı ılıman iklim sever. Bu nedenle yetiştiricilik yapılacak bölgenin ikliminin öncelikle ılıman iklimin hakim olduğu bir yer olmasına dikkat edilmelidir. Güneş alan nemli bölgeler kestane yetiştiriciliği için uygundur. Kestane ağaçları 1000 ila 12000 m'ye kadar yükseklikte yetişebilir. Bu şartların tümü ele alındığında kestane yetiştiriciliği yapmak için en uygun bölge, Ege Bölgesi'dir. Saydığımız koşulları sağlayan Ege Bölgesi, ülkemizdeki kestane yetiştiriciliğinin yaklaşık olarak %70'lik bölümünü karşılamaktadır.

KESTANENİN BESİN DEĞERİ NEDİR?

Kestane, B1 ve B2 ile C vitaminleri açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Aynı zamanda çeşitli yağlar, kalsiyum, protein, potasyum, fosfor, magnezyum gibi mineraller de kestanenin içeriğinde bolca bulunmaktadır. Kestane, tüm bu saydığımız vitamin ve mineraller ile birlikte ele alındığında oldukça besleyici ve şifalı özellikle bulunan faydalı bir besindir. Yapılan araştırmalar neticesinde 100 gram kestanenin içerdiği besin değerleri şu şekildedir:

Kalori: 131 kcal

Kolesterol: 0 mg

Sodyum: 27 mg

Potasyum: 715 mg

Karbonhidrat: 28 mg

Protein: 2 g

Yağ: 1,4 g

A vitamini: 37,4 g

Kalsiyum: 46 mg

Demir: 1,7 mg

Magnezyum: 54 mg

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