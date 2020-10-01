Kocaeli'de hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı

Gölcük ilçesinde 24 Eylül günü 2 ayrı evden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Hırsızlık olaylarını 21 adet sabıka kaydı olan N.F., 44 adet sabıka kaydı olan G.İ. ve 6 adet sabıka kaydı olan S.F.?nin gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, dün Bursa?da yaptıkları operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı. Kocaeli?ne getirilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gebze?de, Eylül ayı içerisinde 7 evden hırsızlık yapanlarla ilgili araştırma yapan polis ekipleri, hırsızlıkları 13 adet sabıka kaydı olan D.G., 9 adet sabıka kaydı olan Ş.G. ve 6 adet sabıka kaydı olan U.T.?nin gerçekleştirdiğini belirledi. İstanbul ve Gebze?de operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen D.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, U.T.?ye 90 gün ev hapsi cezası verildi. Ş.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.