Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına temas eden kişi öldü

Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına temas eden kişi öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kozalak toplamak için çıktığı çam ağacının üzerinden geçen yüksek gerilim hattı tellerine temas eden  (27), akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 01:15 ABONE OL
Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına temas eden kişi öldü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kadı Kalesi Mahallesi Yuvam Sitesi girişinde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Yalçın Taş, kozalak toplamak için yaklaşık 6 metre uzunluğundaki çam ağacına çıktı. Taş'ın elindeki demir çubuk, ağacın üzerinden geçen yüksek gerilim hattı tellerine temas etti. Akıma kapılan Taş, ağaçta asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Elektriğin kesilmesinin ardından itfaiye ekiplerince ağaçtan indirilen Yasin Taş'ın yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yasin Taş'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne, ardından otopsisi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına temas eden kişi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA