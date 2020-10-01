Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına temas eden kişi öldü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kadı Kalesi Mahallesi Yuvam Sitesi girişinde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Yalçın Taş, kozalak toplamak için yaklaşık 6 metre uzunluğundaki çam ağacına çıktı. Taş'ın elindeki demir çubuk, ağacın üzerinden geçen yüksek gerilim hattı tellerine temas etti. Akıma kapılan Taş, ağaçta asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Elektriğin kesilmesinin ardından itfaiye ekiplerince ağaçtan indirilen Yasin Taş'ın yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yasin Taş'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne, ardından otopsisi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.