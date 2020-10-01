Kübra Boyraz'ın botoks ölümünde şok detaylar! Tutuklu doktor: 'Ah' sesi duyduk, ayran verdik...

"BOYUN FITIĞIM VARDI, İKİNCİ DOLGUYU ERDAL YAPTI"



Kübra Boyraz'ı iki kez gördüğünü, ilk dolgusunu da kendisinin yaptığını anlatan Dr. Özsoyeri, şunları söyledi:

"Kübra Hanım, Ömer E'nin randevu verdiği ve Beylikdüzü'nde bulunan iş yerine gelen müşterilerden biridir. İlk etapta 7 Temmuz'da Kübra Hanım geldi ve ilk görüşmeyi ben yaptım. Kalça dolgusu yaptırmak istediğini söyledi. Ben ilk işlemi yaptım. Hiçbir sorun olmadan da kendisi gitti. Sonra 19 Eylül'de tekrar randevu verilmiş. Kübra Hanım 19 Eylül'de geldi ve kendisiyle oturduk. Uzun süre konuştuk. Boyun fıtığı olduğum için kendisine işlem yapamayacağımı Kübra Hanım'a söyledim. O da 'tamam problem değil yarın gelirim' dedi ama, Erdal Doğru bana hitaben 'ben yaparım' dedi. Daha sonra Erdal Bey ve Kübra Hanım odaya girdiler. Ben de odaya girdim ancak, daha sonra bana telefon geldi, ben odadan çıktım."