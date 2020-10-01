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'da bir köy karantinaya alındı

'nın Domaniç ilçesinde bir köyde, yeni tip (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

AA
Giriş Tarihi: 1.10.2020 18:36 ABONE OL
Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

Domaniç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Çarşamba köyünde Kovid-19 pozitif vakalarının artış eğiliminde olduğu duyuruldu.

Bu nedenle bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı belirtilen açıklamada, "Çarşamba köyümüz 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Aynı şekilde Çarşamba köyü yollara hafriyat dökülmek suretiyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Ayrıca Hayme Ana Türbesi'nin karantina süresince ziyarete kapatılmasına karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, köyde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı ifade edildi.

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Kütahya'da bir köy karantinaya alındı
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