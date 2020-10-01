Lüks rezidansın önünde ölü bulunmuştu... Şeyda Yılmaz olayı hakkında son dakika gelişmesi! "Kapının kilidi..."

Günlerdir konuşulan Şeyda Yılmaz cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Şeyda Yılmaz'ın balkondan itildiği konusunda çeşitli iddialar söz konusu, 47 yaşındaki kadın intihar mı etti öldürüldü mü? 17 Eylül'de gerçekleşen olay sonucunda Şeyda Yılmaz lüks rezidansta ölü bulundu. M.D ifadesinde Şeyda Yılmaz'ın o gece alkollü olduğunu ifade etti.

SON DAKİKA HABERİ: ŞEYDA YILMAZ'IN ÖLÜMÜ HAKKINDA 'KİLİT' GELİŞMESİ...

İstanbul Ataşehir'de lüks bir rezidansın önünde ölü olarak bulunan 46 yaşındaki Şeyda Yılmaz'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polisin incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde Şeyda Yılmaz'ın 8'inci kattan sarkma ve ardından boşluğa düştüğü anların yer aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan M. D. ifadesinde, "Arkadaşım E.A. çıktıktan sonra Şeyda Yılmaz'ın kapıyı arkadan kilitlediğini duyduğunu söylemişti" demişti. Yapılan araştırmada kapının arkadan kilitli olduğu da belirlendi.