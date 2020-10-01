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Lüks rezidansın önünde ölü bulunmuştu... olayı hakkında gelişmesi! "Kapının kilidi..."

Geçtiğimiz günlerde lüks bir sitenin önünde ölü bulunan Şeyma Yılmaz olayı hakkında gelişmeleri peş peşe geliyor. Emniyet güçleri tarafından incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde 'ın sekizinci kattan sarkma ve ardından boşluğa düştüğü ifade edildi. İfadesi alınan M.D, "Şeyda Yılmaz'ın kapıyı arkadan kilitlediğini duymuştuk." dedi. Son dakika gelişmesine göre incelemeler sonucunda kapının arkadan kilitli olduğu ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 1.10.2020 14:46 Son Güncelleme: 1.10.2020 14:54 ABONE OL
Lüks rezidansın önünde ölü bulunmuştu... Şeyda Yılmaz olayı hakkında son dakika gelişmesi! Kapının kilidi...

Günlerdir konuşulan cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Şeyda Yılmaz'ın balkondan itildiği konusunda çeşitli iddialar söz konusu, 47 yaşındaki kadın intihar mı etti öldürüldü mü? 17 Eylül'de gerçekleşen olay sonucunda Şeyda Yılmaz lüks rezidansta ölü bulundu. M.D ifadesinde Şeyda Yılmaz'ın o gece alkollü olduğunu ifade etti.

SON DAKİKA HABERİ: ŞEYDA YILMAZ'IN ÖLÜMÜ HAKKINDA 'KİLİT' GELİŞMESİ...

İstanbul Ataşehir'de lüks bir rezidansın önünde ölü olarak bulunan 46 yaşındaki Şeyda Yılmaz'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polisin incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde Şeyda Yılmaz'ın 8'inci kattan sarkma ve ardından boşluğa düştüğü anların yer aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan M. D. ifadesinde, "Arkadaşım E.A. çıktıktan sonra Şeyda Yılmaz'ın kapıyı arkadan kilitlediğini duyduğunu söylemişti" demişti. Yapılan araştırmada kapının arkadan kilitli olduğu da belirlendi.

Lüks rezidansın önünde ölü bulunmuştu... Şeyda Yılmaz olayı hakkında son dakika gelişmesi! Kapının kilidi...

Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde lüks bir sitede 17 Eylül 2020 günü meydana gelen olayda 46 yaşındaki üzerinde giysi olmaksızın ölü olarak bulundu. Olay yerine giden Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada genç kadının rezidansın 8'nci katından düştüğünü belirledi. Bunun üzerine ofis olarak kullanılan dairenin sahibi M. D. gözaltına alınmıştı.

M.D. ifadesinde, "Ataşehir'de bulunan bir restoranta gittiğimde arkadaşım E.A.'yı gördüm ve yanına oturdum. O sırada yanında Şeyda Yılmaz ve başka bir kadın arkadaşı vardı. Bir süre sonra o kadın masadan kalkarak gitti. Bu sırada Şeyda'ya 'Arkadaşın kalktı, alkollüsün istersen sende kalk' dedik. Bize 'Hayır burada kalmak istiyorum' diye cevap verdi. Daha sonra mekandan çıkarak Şeyda'nın aracının bulunduğu otoparka gittik. Kendisinin alkollü olduğunu aracı kullanamayacağını söylemesi üzerine ben direksiyona geçtim. Önce E.A.'nın bildiği bir ofise gittik. Kapalıydı. Bunun üzerine benim ofisime geldik. İçeri girer girmez E.A. ile ofisin içindeki odaya geçtiler. Bir süre sonra ofise E.A. kuzenleri olduğunu söyleyen iki kişi geldi. E.A. onlara şimdi görüşemeyeceğini söyledi ve daha sonra 'Eşim arıyor çıkmam lazım. Şeyda'ya markete gidiyorum dedim bilgin olsun' diyerek çıktı. Bu sırada Şeyda'nın bulunduğu odanın kapısını arkadan kilitlediğini duydum" demişti.

Lüks rezidansın önünde ölü bulunmuştu... Şeyda Yılmaz olayı hakkında son dakika gelişmesi! Kapının kilidi...

POLİS TUTANAKLARI İFADEYİ DOĞRULADI

Olay sonrası ofise çıkan ve 'ın bulunduğu odaya girmek isteyen polisler, kapının kilitli olduğunu gördü. Olay yerine gelen çilingirle açılan kapının arkadan kilitlendiği de tespit edilerek polis tutanaklarına geçti. Bu arada polisin incelediği sitenin güvenlik kameralarında Şeyda Yılmaz'ın 8'nci kattaki ofisin penceresinden önce sarkması ve ardından boşluğa düştüğü anların yer aldığı öğrenildi. İntihar olasılığının da değerlendirildiğini belirten yetkililer, otopsi raporunun beklendiğini söylediler.

Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümüyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı | Video

Lüks rezidansın önünde ölü bulunmuştu... Şeyda Yılmaz olayı hakkında son dakika gelişmesi! Kapının kilidi...

TELEFONU ARACINDA BULUNDU

Öte yandan olay günü aşırı alkollü olduğu iddia edilen 'ın cep telefonu da aracında bulundu. İki şüphelinin telefonu gibi Yılmaz'ın da telefonunun incelemeye alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan M.D ve E.A. ifadelerinin ardından 'İntihara yönlendirme' iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmiş, sorgularının ardından serbest bırakılmışlardı.

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Lüks rezidansın önünde ölü bulunmuştu... Şeyda Yılmaz olayı hakkında son dakika gelişmesi! "Kapının kilidi..."
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