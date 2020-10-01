Mehmet İsminin Anlamı Nedir? Mehmet Ne Demek?

Türkiye'de en sık rastlanan isimlerden birisi olarak dikkat çekmektedir. TÜİK tarafından yayınlanan istatistiklere göre nüfusa en çok kaydı bulunan erkek isimleri arasında yer alır. Mehmet isminin anlamı ve hakkında diğer bilgileri öğrenerek yeni doğacak çocuğuna bu adı vermeyi düşünenler doğru yerdeler. Anlamı, telafuzu ve kulağa hoş gelişi ile tercih nedeni olan Mehmet isminin anlamı ne demek ve Kur'an'da geçiyor mu?

MEHMET İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Mehmet ismi anlamı bakımından en çok dikkat çeken isimlerden birisidir. Arapça dil köküne sahiptir. Askerlik açısından da mühim bir yere sahiptir. Tüm askerlere Mehmetçik adı verilmektedir. Türk toplumunda geçmişten günümüze kadar ulaşan ve en çok kullanılan isimlerden birisi olan Mehmet, hem her yerde hem de gökte övülen kişi anlamına gelir.

MEHMET KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Mehmet, Arapça kökenli olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'de yer almayan isimlerden birisidir. Muhammed isminin Türkçe kullanılan halidir. Başlarda Muhammed olarak okunsa da zamanla Mehmet haline dönüşmüştür.