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Mermer bloğun altında kaldı

'nın merkez ilçesi Menteşe’de çalıştığı ocakta mermer bloğun altında kalan Yıldıray Yılmaz (47) yaralandı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Yılmaz’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 1.10.2020 12:11 Son Güncelleme: 1.10.2020 12:12 ABONE OL
Mermer bloğun altında kaldı

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de çalıştığı ocakta mermer bloğun altında kalan Yıldıray Yılmaz (47) yaralandı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, Menteşe'nin Bayır mahallesinde meydana geldi. Muğla-Aydın karayolu üzerindeki bir mermer ocağında çalışan Yıldıray Yılmaz, çalışma sırasında mermer bloğunun altında kaldı. Diğer çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Mermer bloğun altında kaldı
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