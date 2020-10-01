MGM son dakika duyurdu: O illere hava durumu uyarısı yapıldı! Sağanak yağışa dikkat!

Son dakika haberler… Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu uyarıları ile günlük tahminlerini vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Bugün için kurumun resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; yurdun bazı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Öte yandan sıcaklıkların özellikle doğu ve orta kesimlerde düşeceği bildirildi. Gün içerisinde günlük ve haftalık hava durumu tahminleri vatandaşların son günlerde gerçekleşen yağışlarla beraber gündeminde yer almaya başladı. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminleri…
Bugün MGM'den yapılan günlük hava durumu değerlendirmelerine göre; Yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Gümüşhane, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor…
ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Gümüşhane, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyıları ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
METEOROLOJİ O İLLERİ UYARDI
Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyıları ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
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