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MGM son dakika duyurdu: O illere uyarısı yapıldı! Sağanak yağışa dikkat!

'den gelen son dakika açıklamalarına göre; yurdun bazı kesimleri için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde düşeceği öngörülürken diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi. Yağış beklenen bölgelerdeki vatandaşlara meydana gelebilecek sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği yönünde uyarı verildi. Bugün hava durumu nasıl olacak sorusuna ise binlerce kişi yanıt arıyor. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 1.10.2020 08:05 Son Güncelleme: 1.10.2020 08:08 ABONE OL
MGM son dakika duyurdu: O illere hava durumu uyarısı yapıldı! Sağanak yağışa dikkat!

Son dakika haberler… Genel Müdürlüğü uyarıları ile günlük tahminlerini vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Bugün için kurumun resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; yurdun bazı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Öte yandan sıcaklıkların özellikle doğu ve orta kesimlerde düşeceği bildirildi. Gün içerisinde günlük ve haftalık hava durumu tahminleri vatandaşların son günlerde gerçekleşen yağışlarla beraber gündeminde yer almaya başladı. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminleri…

1 EKİM HAVA DURUMU NASIL OLACAK? METEOROLOJİ O İLLERİ UYARDI!

Bugün MGM'den yapılan günlük hava durumu değerlendirmelerine göre; Yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Gümüşhane, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor…

MGM son dakika duyurdu: O illere hava durumu uyarısı yapıldı! Sağanak yağışa dikkat!

ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Gümüşhane, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyıları ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

MGM son dakika duyurdu: O illere hava durumu uyarısı yapıldı! Sağanak yağışa dikkat!

METEOROLOJİ O İLLERİ UYARDI

Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyıları ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MGM son dakika duyurdu: O illere hava durumu uyarısı yapıldı! Sağanak yağışa dikkat!

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu

MGM son dakika duyurdu: O illere hava durumu uyarısı yapıldı! Sağanak yağışa dikkat!

AKDENİZ
Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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MGM son dakika duyurdu: O illere hava durumu uyarısı yapıldı! Sağanak yağışa dikkat!
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