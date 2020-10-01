MGM son dakika duyurdu: O illere hava durumu uyarısı yapıldı! Sağanak yağışa dikkat!

Son dakika haberler… Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu uyarıları ile günlük tahminlerini vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Bugün için kurumun resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; yurdun bazı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Öte yandan sıcaklıkların özellikle doğu ve orta kesimlerde düşeceği bildirildi. Gün içerisinde günlük ve haftalık hava durumu tahminleri vatandaşların son günlerde gerçekleşen yağışlarla beraber gündeminde yer almaya başladı. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminleri…

1 EKİM HAVA DURUMU NASIL OLACAK? METEOROLOJİ O İLLERİ UYARDI!

Bugün MGM'den yapılan günlük hava durumu değerlendirmelerine göre; Yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Gümüşhane, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor…