Minik Aybüke Kurt'un öldüğü kazada yeni gelişme!

Sürücünün yol ve araç trafiğinin durumunu dikkate alması gerekirken almadığından, bu kusurlu davranışı, 'Önlerinde seyreden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek', 'Arkadan çarpma' ve 'Sürücüler hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine görüş, yol, hava ve trafik durumunun getirdiği şartlara uydurmak zorundadırlar' hükümlerini ihlali niteliğindedir. Ayrıca Emel Gümüş'ün 120 promil alkollü olduğu anlaşılmış, bu kusurlu davranışında 'Alkollü araç kullanmak' hükmünün ihlali niteliğindedir."

'ALKOL OLMASAYDI BU KAZA OLMAZDI VURGUSU'

Raporda alkolün kazaya etkisine de dikkat çekilerek, "Emel Gümüş, şayet alkol almadan idaresindeki otomobilin hızını, şartlarına ve aracının teknik şartlarına göre kullansaydı ve önündeki aracı yeterli ve güvenli mesafeden takip etseydi bu kaza meydana gelmezdi. Sürücü aracını önüne herhangi bir tehlike çıkacakmış gibi, önündeki seyreden aracın her an durabileceğini düşünerek önündeki araç arasındaki mesafeyi koruması lazımdı. Bu nedenle sürücü Emel Gümüş asli kusurlu, Samer Kurt ve diğer iki araç sürücüsü ise kusursuzdur" denildi.