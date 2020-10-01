Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yatırılan nakdi ücret desteği ödemeleri yoğun ilgi görüyor. Coronavirüs sebebiyle işverenler tarafından ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara ödenen ödenek sorgulamaları hız kazandı. Ekim ayına girilmesiyle birlikte Eylül ayı ödemelerinin yatacağı tarihle alakalı son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Eylül ayı 2020 Nakdi ücret desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK, YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin parası ödemelerinin devam ettiğini duyurmuştu. Bu kapsamda Bakan Selçuk, eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8-9 Ekim'de yapılacağını kamuoyunun bilgisine sundu…