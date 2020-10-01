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'deki operasyonu! 9 zanlı tutuklandı

'de satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 1.10.2020 11:12 Son Güncelleme: 1.10.2020 11:12 ABONE OL
Niğde'deki uyuşturucu operasyonu! 9 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Niğde'de dün düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2'si Afganistan uyruklu 11 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, şarjör, 6 fişek, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 265 lira ele geçirilmişti.

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Niğde'deki uyuşturucu operasyonu! 9 zanlı tutuklandı
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