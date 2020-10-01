Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri ‘Paranın üzerine yatarsan sonucuna katlanırsın’

‘Paranın üzerine yatarsan sonucuna katlanırsın’

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN
Giriş Tarihi: 1.10.2020 ABONE OL
‘Paranın üzerine yatarsan sonucuna katlanırsın’
İstanbul Beyoğlu'nda, misafirliğe gittiği arkadaşının evinde pompalı tüfekle öldürülen 36 yaşındaki Mehmet Burak Okuducu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Okuducu'nun arkadaşı tarafından öldürüldüğü belirlendi. Olay şöyle gelişti: Okuducu, Yahya Ö. (44) ile arkadaştı. İki arkadaş, 11 Şubat günü Yahya Ö.'nün Palaska Sokak Numara 23'te bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki ikametinde buluştu. Aralarında para alışverişi olan ikilinin iddiasına göre Okuducu, Yahya Ö.'ye olan borcunu ödememişti. Taraflar arasında tartışma çıktı ve Yahya Ö. pompalı tüfek ile Okuducu'yu başından vurdu.

AĞIR MÜEBBET İSTENDİ
Okuducu, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, Okuducu'yu öldürdükten sonra koşarak binadan ayrılan şüpheliyi yakaladı. Savcılıkta susma hakkını kullanan Yahya Ö. tutuklandı. Yahya Ö.'nün Okuducu'yu sağ göğüs bölgesinden vurduğu ve adreste bulunan sehpa çekmecesi içerisinde "Paranın Üzerine Yatarsan Sonucuna Katlanırsın" ibareli yazıyla Okuducu'ya ait nüfus cüzdanının bulunduğu kaydedildi. Cinayeti bu not kağıdının çözdüğü kaydedildi. Yahya Ö., "kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
‘Paranın üzerine yatarsan sonucuna katlanırsın’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA