İstanbul Beyoğlu'nda, misafirliğe gittiği arkadaşının evinde pompalı tüfekle öldürülen 36 yaşındaki Mehmet Burak Okuducu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Okuducu'nun arkadaşı tarafından öldürüldüğü belirlendi. Olay şöyle gelişti: Okuducu, Yahya Ö. (44) ile arkadaştı. İki arkadaş, 11 Şubat günü Yahya Ö.'nün Palaska Sokak Numara 23'te bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki ikametinde buluştu. Aralarında para alışverişi olan ikilinin iddiasına göre Okuducu, Yahya Ö.'ye olan borcunu ödememişti. Taraflar arasında tartışma çıktı ve Yahya Ö. pompalı tüfek ile Okuducu'yu başından vurdu.Okuducu, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, Okuducu'yu öldürdükten sonra koşarak binadan ayrılan şüpheliyi yakaladı. Savcılıkta susma hakkını kullanan Yahya Ö. tutuklandı. Yahya Ö.'nün Okuducu'yu sağ göğüs bölgesinden vurduğu ve adreste bulunan sehpa çekmecesi içerisinde "Paranın Üzerine Yatarsan Sonucuna Katlanırsın" ibareli yazıyla Okuducu'ya ait nüfus cüzdanının bulunduğu kaydedildi. Cinayeti bu not kağıdının çözdüğü kaydedildi. Yahya Ö., "kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.