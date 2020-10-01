Rus kadını boğarak öldüren sanığın cezası belli oldu!

'SADECE ONU SUSTURMAYA ÇALIŞTIM'

Sanık Tandoğan savunmasında, kimseyi öldürme kastıyla hareket etmediğini belirterek, "Sadece onu susturmaya çalıştım. Nasıl olduğunu da anlayabilmiş değilim. Ben o gece alkollüydüm. O insanla parkta tanıştım. Para karşılığında ilişkiye girmek için anlaşmıştık. Böyle bir olay yaşadığım için pişmanım. Keşke böyle bir olayla karşı karşıya gelmeseydim" dedi. Mahkeme sanık Özgür Tandoğan'ı, 'kasten insan öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanığa iyi hal indirimi uygulayan heyet, cezayı ömür boyu hapse çevirdi. Heyet ayrıca, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 10 yıl hapis, 'nitelikli yağma' suçundan da 8 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti.