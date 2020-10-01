Saçlarda seyreklik neden olur? Saçlarda seyrelme neden olur, evde bitkisel ve doğal yollarla nasıl önlenir?

Günde 50-100 saç teli kaybetmek normaldir. Ancak, fazlası saçlarda dökülme probleminin göstergesi olabilir. Saçlarda seyrelme, yaşam tarzı alışkanlıkları, genetik faktörler, stres gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Yaşam tarzı alışkanlıkları saçların incelmesine ciddi boyutlarda katkıda bulunur. Bunlar:

-Saç spreyi, jöle, köpük gibi bazı kimyasal içerikli ürünleri sık sık kullanmak

-Saç rengini değiştirmek için kullanılan boyaların verdiği zararlar

-Saç düzleştirici, fön, maşa gibi saç şekillendirici ürünlerin kullanımı

-Sürekli saçları bağlamak

-Beslenmede demir, folik asit ve diğer minerallerin yetersiz kalması.

-Stres, kortizol gibi hormonlardaki artışa neden olur. Aşırı stres hormonu, saç köklerinden çıkmaya çalışan yeni tüyleri öldürebilir.

Saçların incelmesi ve seyrelmesine neden olan diğer faktörleri şu şekilde sıralamak mümkün:

-Hormonal değişiklikler

-Yeni doğum yapmak

-Bazı otoimnun hastalıklar

-Zayıflamış bağışıklık sistemi

Saçlara seyrelme geçici olabilir fakat bazen tekrar eder. Bu durum özgüven zedeleyicidir. Ancak saç seyrekliği sorununu ortadan kaldırmak için saçlarınızı güçlendiren birçok ürünü bulabilirsiniz. Evde doğal tedaviler yardımıyla saçlarınızın dökülmesini durdurabilir, daha kalın ve gür saçlara sahip olabilirsiniz. İşte evde hazırlayabileceğiniz saç gürleştiren doğal yöntemler…

SAÇ SEYREKLİĞİNE SOĞAN KÜRÜ

Soğan suyu saç dökülmesini önler ve saç köklerini güçlendirir. İçeriğindeki yüksek sülfür içeriği ile kafa derisindeki kan dolaşımını hızlandırır ve yeni saç oluşumunu teşvik eder. Bal, tahriş olan ve zayıflayan saç derişinim onarmaya yardımcı olur. Ayrıca saç köklerini besleyicidir.

MALZEMELER

5 yemek kaşığı soğan suyu

1 yemek kaşığı bal

HAZIRLANIŞI

Soğanı soyun ve suyunu çıkarın. İçerisine 1 yemek kaşığı balı ilave edin, karıştırın. Macun kıvamına getirdikten sonra saç derinize yedirin. Bu şekilde 1 saat bekleyin ve yıkayın.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI VE LİMON SUYU

İçerisindeki mineraller, yağ asitleri ve amino asitler sayesinde bu mükemmel ikili saç seyrekliğini gidermek için çok iyi bir çözüm yöntemidir. Kan dolaşımını hızlandırır ve saçların gürleşmesine ve uzamasına yardımcı olur.

MALZEMELER

4 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı

2 çay kaşığı limon suyu

HAZIRLANIŞI

Hindistan cevizi yağı ve limonu temiz bir kabın içinde karıştırın. Saçlarınızı tutamlara ayırarak saç derinize dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın. Daha sonra 1 saat bekleyin ve ılık su ile durulayın. Haftada 3 defa tekrarlayın.