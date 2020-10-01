Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 4 kişiye gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda Atakum ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan Murat T. ve Ahmet B., İncesu Mahallesi'nde araçta 630,41 gram esrar ile birlikte yakalandı. Murat T.'nin evinde yapılan aramada 35,80 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.



İlkadım İlçesinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları iddia edilen Engin A. ve Caner A. da Fevzi Çakmak Mahallesi'nde araçta 72 ecstasy hap ile birlikte yakalanıp gözaltına alındı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.