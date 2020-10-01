Şanlıurfa'da 'arazi' kavgası: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba olan iki aile arasında kavga çıktı. Kavgada 5 kişi yaralandı.
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öğrenilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar, kavgayı görerek güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ARAZİ TARTIŞMASINDA AKRABA OLAN 5 KİŞİ YARALANDI
Kavga sırasında aldıkları darbeler nedeniyle yaralanan Fethi Eğin, Mahmut Eğin, Mehmet Eğin, Cuma Eğin ve Ahmet Eğin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak Viranşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri, mahallede geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken, olaya ilişkin soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.Maske ve eldivende 500 bin TL vurgun yapan çeteye operasyon Asidi dökerken sigarasını yaktı... 20 dakika sonra suçüstü yakalandılar