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Sevgilisini öldüren kadın gözaltına alındı!

Tüyler ürperten cinayet vakası 'nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Eşinden boşandıktan sonra sevgilisi Yunus Bozdağ ile yaşamaya başlayan Muradiye K., bir süre sonra aralarında anlaşmazlık çıkınca sevgilisi Bozdağ'dan şikayetçi oldu ve koruma tedbiri aldırdı. Dün tekrar beraber yaşadıkları eve eşyalarını toplamak için gelen Muradiye K., burada tartıştığı sevgilisini göğsünden bıçaklayıp öldürdü. Genç kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 1.10.2020 10:49 Son Güncelleme: 1.10.2020 10:49 ABONE OL
Sevgilisini öldüren kadın gözaltına alındı!

Alınan bilgiye göre, bir süre önce eşinden boşanan Muradiye K. (29), merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde kiraladığı evde Yunus Bozdağ (26) ile yaşamaya başladı.

Sevgilisini öldüren kadın gözaltına alındı!

KORUMA TEDBİRİ ALDIRMIŞ

Muradiye K, yaklaşık 2 ay sonra aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle Bozdağ'dan şikayetçi olarak, koruma tedbiri aldırdı.

Sevgilisini öldüren kadın gözaltına alındı!

Ayrıldıktan sonra annesi ve kız kardeşiyle eşyalarını toplamak için tekrar eve gelen Muradiye K. ile Bozdağ arasında tartışma çıktı.

Sevgilisini öldüren kadın gözaltına alındı!

Kavgaya dönüşen olayda Muradiye K, Bozdağ'ı göğsünden bıçakladı.

Sevgilisini öldüren kadın gözaltına alındı!

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bozdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sevgilisini öldüren kadın gözaltına alındı!

Şüpheli Muradiye K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Sevgilisini öldüren kadın gözaltına alındı!
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