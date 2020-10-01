Sevgilisini öldüren kadın kendini böyle savundu: Öldürme niyetim yoktu

Konya'da birlikte yaşadığı sevgilisi Yunus Bozdağ'ı (26) bıçaklayarak öldüren Muradiye K. (29) adliyeye sevk edildi. Pişman olduğunu belirten Muradiye K., "Onu öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Onu beni öldürecekti. Annemi darbettiler. Ben o bıçağı kendimi korumak amaçlı aldım" dedi.