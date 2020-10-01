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Sevgilisini öldüren kadın kendini böyle savundu: Öldürme niyetim yoktu

Tüyler ürperten cinayet vakası 'nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Eşinden boşandıktan sonra sevgilisi Yunus Bozdağ ile yaşamaya başlayan Muradiye K., bir süre sonra aralarında anlaşmazlık çıkınca sevgilisi Bozdağ'dan şikayetçi oldu ve koruma tedbiri aldırdı. Dün tekrar beraber yaşadıkları eve eşyalarını toplamak için gelen Muradiye K., burada tartıştığı sevgilisini göğsünden bıçaklayıp öldürdü. Genç kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Son dakika haberine göre adliyeye sevk edilen ve pişman olduğunu belirten Muradiye K., "Onu öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Onu beni öldürecekti. Annemi darbettiler. Ben o bıçağı kendimi korumak amaçlı aldım" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 1.10.2020 15:06 Son Güncelleme: 1.10.2020 15:17 ABONE OL
Sevgilisini öldüren kadın kendini böyle savundu: Öldürme niyetim yoktu

'da birlikte yaşadığı sevgilisi Yunus Bozdağ'ı (26) bıçaklayarak öldüren Muradiye K. (29) adliyeye sevk edildi. Pişman olduğunu belirten Muradiye K., "Onu öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Onu beni öldürecekti. Annemi darbettiler. Ben o bıçağı kendimi korumak amaçlı aldım" dedi.

Sevgilisini öldüren kadın kendini böyle savundu: Öldürme niyetim yoktu

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Buhari Sokak'ta meydana geldi. Fırıncılık yapan evli Yunus Bozdağ, eşinden boşanmış, 1 çocuk annesi meslektaşı Muradiye K. ile 2 ay önce birlikte yaşamaya başladı. Çift, yaklaşık 20 gün önce evdeki eşyaların paylaşımı nedeniyle tartıştı. Muradiye K.'nin 11 Eylül günü polise şikayeti üzerine Bozdağ hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı alındı.

Sevgilisini öldüren kadın kendini böyle savundu: Öldürme niyetim yoktu

Karardan 3 gün sonra çiftin barışması üzerine Muradiye K., polis merkezine giderek şikayetinden vazgeçti. Bunun üzerine Bozdağ'ın uzaklaştırma kararı kaldırıldı. Muradiye K., iddiaya göre dün akşam evdeki eşyalarını almak için annesi Döndü K. ve kız kardeşi Fatma K. ile birlikte eve geldi.

Sevgilisini öldüren kadın kendini böyle savundu: Öldürme niyetim yoktu

YERE YATIRIP TEKMELEMİŞ

Çift arasında eşyaların paylaşımı konusunda evin önünde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus Bozdağ, Muradiye K.'yi yere yatırarak dövmeye başladı.

Sevgilisini öldüren kadın kendini böyle savundu: Öldürme niyetim yoktu

Bunun üzerine çantasında bulunan bıçağı çıkartan Muradiye K., Bozdağ'a doğru bıçağı savurdu. Kalbinden bıçaklanan Yunus Bozdağ, olay yerinde hayatını kaybetti. Elinde bıçakla olay yerinde bekleyen Muradiye K. ise suç aleti bıçakla birlikte polise teslim oldu.

Sevgilisini öldüren kadın kendini böyle savundu: Öldürme niyetim yoktu

'O BENİ ÖLDÜRECEKTİ'

Muradiye K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının "Neden öldürdünüz" sorusuna Muradiye K., "Onu öldürmek gibi bir niyetim yoktu. O beni öldürecekti. Annemi dövdüler. Ben o bıçağı kendimi korumak amaçlı aldım. Pişmanım" dedi.

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Sevgilisini öldüren kadın kendini böyle savundu: Öldürme niyetim yoktu
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