Şeyda Yılmaz olayında yeni gelişme! Hayatını kaybettiği rezidansta 2 kişi olduğu ortaya çıkı

D.'nin ifadesine göre, ofise girer girmez Emre A. ile Yılmaz ofisteki diğer bir odaya geçti ve ikili bu odada 1 saate yakın kaldı. Bu esnada, Emre A.'nın iki kuzeni ofisin kapısını çaldı. Emre A., Yılmaz ile bir arada olduğunu, gelemeyeceğini söyledi. Dakikalar sonra Emre A. ofisten çıktı. Muhammed D.'ye eşinin kendisini aradığını söyledi.