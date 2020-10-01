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olayında yeni gelişme! Hayatını kaybettiği rezidansta 2 kişi olduğu ortaya çıkı

Belediyesi personeli ’ın şüpheli ölümü ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Yılmaz’ın ölü bulunduğu Ataşehir’deki rezidans ofisinde, olay gecesi bir değil iki kişi bulunduğu belirlendi. Şeyda Yılmaz’ın ölümü ile ilgili Muhammed D.’nin (24) yanı sıra Emre A. (29) da gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 1.10.2020 07:40 Son Güncelleme: 1.10.2020 07:47 ABONE OL
Şeyda Yılmaz olayında yeni gelişme! Hayatını kaybettiği rezidansta 2 kişi olduğu ortaya çıkı

Emniyetteki ifade işlemleri sonrası iki şüpheli savcılığa sevk edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iki şüpheli için de 'kasten öldürme' suçundan tutuklama talep etti. Sevk talebini değerlendiren sulh ceza hâkimliği ise iki şüpheliyi adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.

Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümüyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı | Video

Şeyda Yılmaz olayında yeni gelişme! Hayatını kaybettiği rezidansta 2 kişi olduğu ortaya çıkı

ODADA 1 SAAT

Soruşturma dosyasında yer alan ifadelere göre ile mesai arkadaşı E.Ö. 17 Eylül akşamı 'deki bir restorana gitti. Aynı mekânda bulunan Muhammed D. ile Emre A. bir süre sonra iki kadının olduğu masaya geldi. E.Ö. bir süre sonra restorandan ayrıldı. Muhammed D. ifadesinde, Yılmaz alkollü olduğu için aracını kendisinin kullandığını, Emre A. ile birlikte üçünün, kendisine ait ofise gittiğini anlattı.

Şeyda Yılmaz olayında yeni gelişme! Hayatını kaybettiği rezidansta 2 kişi olduğu ortaya çıkı

D.'nin ifadesine göre, ofise girer girmez Emre A. ile Yılmaz ofisteki diğer bir odaya geçti ve ikili bu odada 1 saate yakın kaldı. Bu esnada, Emre A.'nın iki kuzeni ofisin kapısını çaldı. Emre A., Yılmaz ile bir arada olduğunu, gelemeyeceğini söyledi. Dakikalar sonra Emre A. ofisten çıktı. Muhammed D.'ye eşinin kendisini aradığını söyledi.

Şeyda Yılmaz olayında yeni gelişme! Hayatını kaybettiği rezidansta 2 kişi olduğu ortaya çıkı

'KÜT' DİYE SES GELDİ

Emre A.'nın markete gitmek üzere dışarı çıktığını söyleyen Muhammed D. ifadesinin devamında "Aradan 2-3 dakika geçtikten sonra Şeyda'nın kapısını tıklatarak 'Ablacığım çıkmayacak mısın. Emre dışarı çıktı. Daha gelmeyecek. Benim de gitmem lazım, ofisin elektriği yok' dedim.

Şeyda Yılmaz olayında yeni gelişme! Hayatını kaybettiği rezidansta 2 kişi olduğu ortaya çıkı

Şeyda hiçbir şekilde cevap vermedi. 5-10 saniye sonra 'küt' diye bir ses geldi. Dışarıya baktığımda Şeyda'nın yerde yattığını gördüm" dedi. D. ifadesinin devamında rezidansın güvenliğine kendisinin haber verdiğini Emre A.'yı da arayarak gelmesini istediğini anlattı.

Şeyda Yılmaz olayında yeni gelişme! Hayatını kaybettiği rezidansta 2 kişi olduğu ortaya çıkı

EŞİM BENİ ARADI

Emre A. ise Yılmaz ile odada birlikte olduğu sırada eşinin kendisini sürekli aradığını belirterek "Ben de Şeyda'ya 'Markete gidiyorum bir şey istiyor musun' diyerek yanından ayrıldım. 15-20 dakika sonra Muhammed D. beni telefonla arayarak Şeyda'nın kendini attığını söyledi.

Şeyda Yılmaz olayında yeni gelişme! Hayatını kaybettiği rezidansta 2 kişi olduğu ortaya çıkı

Olay yerine geldiğimde gözaltına alındım" dedi. Öte yandan 'ın cansız bedeni bulunduğu esnada üzerinde giysi bulunmadığı, ayakkabısında ise yoğun kan bulunduğu tespit edildi.

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Şeyda Yılmaz olayında yeni gelişme! Hayatını kaybettiği rezidansta 2 kişi olduğu ortaya çıkı
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