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Soğan suyu nasıl yapılır? Soğan suyu kürü neye iyi gelir?

Doğa bizlere pek çok şifa kaynağını kendi bünyesinde sunuyor. Doğada yetişmiş pek çok sebze meyve, içerisinde pek çok hastalığa iyi gelecek maddeleri barındırıyor. Bu şifalı besinlerden birisi de soğandır. Suyu pek çok hastalığa yararlı olmakla birlikte mevcut sağlık durumunuzu da muhafaza edecek türdendir. Bu bağlamda Soğan suyu nasıl yapılır? sorusu pek çok kişi tarafından merak edilerek araştırılıyor. Peki,Soğan suyu kürü neye iyi gelir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.10.2020 04:26 Son Güncelleme: 2.10.2020 04:28 ABONE OL
Soğan suyu nasıl yapılır? Soğan suyu kürü neye iyi gelir?

Doğal ortamda yetişmiş sebze meyvelerin pek çoğu şifalı özellikleriyle öne çıkıyor. Tek bir sebzenin dahi pek çok hastalık ve sağlık sorununda çözüm olduğu bilinyor. Bu şifalı sebzelerden birisi de soğandır. Yaşadıkları rahatsızlıklara karşı iyi gelip gelmediğini merak edenler soğan suyu kürü neye iyi gelir? sorusuyla araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki, Soğan suyu nasıl yapılır? İşte yapılışı...

SOĞAN SUYU NASIL YAPILIR?

Soğan kürünü hazır hale getirmek için bir tane kabuk rengi açık kahverengi olan kuru soğan ile içerisinde klor olmayan bir bardak su gerekmektedir. Suyunu çıkaracağınız soğanların kabuk renkleri beyaz, kırmızı ya da mor olmamalıdır. Yemek yapımında kullanılan kuru bir soğan işinizi görecektir. Sebzeyi kabuk ve kök şeklinde kullanacağımız için iyice yıkadıktan sonra sirkeli su içerisinde bir müddet bekletmeniz sağlığınız açısından uygun olacaktır. Hazırda bulunan suyu bir tencere içerisinde ocağa koyarak kaynamasını bekleyin. Su, kaynama noktasına ulaştığında kuru soğanınızı 4 eş parçaya ayırarak kaynayan su içerisine bırakın. Soğanları 5 dakika kadar kaynar su içerisinde tutmanız, hedeflediğiniz kürün hazır olması için idealdir. Daha sonra ılık bir sıcaklığa ulaştığında kullanıma hazır hale gelmiş olacaktır.

SOĞAN SUYU KÜRÜ NEYE İYİ GELİR?

Soğan suyu kürü;

  • Sinüzit rahatsızlıklarında ilerlemeye karşı koruma sağlar
  • Çiğ soğan yemeklerden sonra yenilmesi halinde kanda buulunan total gliserit oranını azaltır
  • Prostat organında bulunan iltihapların kurutulmasında rol oynayarak, mevcut ağrıları azaltır.
  • Balgam söker ve stres azaltıcı etkisi vardır.
  • Vücut yağlanmasını düşürerek, kilo verilmesinde olumlu rol oynar
  • Bağışıklığı sağlamlaştırır
  • Dolaşımı düzenler ve dengeler
  • Sulfosid ihtiva ettiğinden antibiyotik özelliği bulunur.
  • Akne ve sivilce tedavisinde olumlu sonuçlar verir
  • Gebe kalınmasında olumlu etkileri vardır
  • Kıl dönmesi rahatsızlığına şifalıdır
  • Vajinal akıntı yaşanması durumunda kullanılabilir
  • Menopoz yakınmalarında tedavi edicidir
  • Regl düzensizliğinde iyileştiricidir
  • Polikistik Over sendromu yaşayanlara şifalıdır
  • Daha çok kadınlarda meydana gelen çikolata kisti ve miyom gibi oluşumlara karşı koruyucudur.

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Soğan suyu nasıl yapılır? Soğan suyu kürü neye iyi gelir?
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