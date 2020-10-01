Soğan suyu nasıl yapılır? Soğan suyu kürü neye iyi gelir?

Doğal ortamda yetişmiş sebze meyvelerin pek çoğu şifalı özellikleriyle öne çıkıyor. Tek bir sebzenin dahi pek çok hastalık ve sağlık sorununda çözüm olduğu bilinyor. Bu şifalı sebzelerden birisi de soğandır. Yaşadıkları rahatsızlıklara karşı iyi gelip gelmediğini merak edenler soğan suyu kürü neye iyi gelir? sorusuyla araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki, Soğan suyu nasıl yapılır? İşte yapılışı...

SOĞAN SUYU NASIL YAPILIR?

Soğan kürünü hazır hale getirmek için bir tane kabuk rengi açık kahverengi olan kuru soğan ile içerisinde klor olmayan bir bardak su gerekmektedir. Suyunu çıkaracağınız soğanların kabuk renkleri beyaz, kırmızı ya da mor olmamalıdır. Yemek yapımında kullanılan kuru bir soğan işinizi görecektir. Sebzeyi kabuk ve kök şeklinde kullanacağımız için iyice yıkadıktan sonra sirkeli su içerisinde bir müddet bekletmeniz sağlığınız açısından uygun olacaktır. Hazırda bulunan suyu bir tencere içerisinde ocağa koyarak kaynamasını bekleyin. Su, kaynama noktasına ulaştığında kuru soğanınızı 4 eş parçaya ayırarak kaynayan su içerisine bırakın. Soğanları 5 dakika kadar kaynar su içerisinde tutmanız, hedeflediğiniz kürün hazır olması için idealdir. Daha sonra ılık bir sıcaklığa ulaştığında kullanıma hazır hale gelmiş olacaktır.

SOĞAN SUYU KÜRÜ NEYE İYİ GELİR?

Soğan suyu kürü;