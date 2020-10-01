Sokakta oynayan erkek çocuğunu ekmek fırınında taciz etti!

İstanbul'da sokakta oynayan çocukların yanına yaklaşarak gezdirme bahanesiyle 10 yaşındaki erkek çocuğunu ekmek fırını aracına alan sapık, küçük çocuğa cinsel tacizde bulundu. Olay Kâğıthane'de meydana geldi. İddiaya göre 10 yaşındaki Ş.K., isimli erkek çocuğu arkadaşları ile birlikte sokakta oynadığı sırada, ekmek fırınında çalışan İ.D., ile karşılaştı. Ekmek dağıtmak için araçla sokaktan geçen İ.D., oyun oynayan Ş.K.'yı araca davet ederek gezdirme teklifinde bulundu.

GEZDİRME BAHANESİYLE ARACA BİNDİRDİ

Genç adamın teklifini reddeden küçük çocuk arkadaşları ile oynamak istediğini söylemesine rağmen fırın çalışanı ısrar edip Ş.K.'yı ikna etti. Yine iddiaya göre sokakta bulunan başka çocuklarda araçla gezmek için binmek istese de İ.D., diğer çocukların araca binmesine izin vermedi.

DİREKSİYONA OTURTUP TACİZ ETTİ

Ekmek fırını çalışanı bir süre ilerledikten sonra aracı durdurup küçük çocuğa araba sürmeyi öğretme bahanesiyle direksiyona oturttu. İddiaya göre İ.D., aracın içerisinde Ş.K.'yı taciz amaçlı kıyafetlerini çıkararak cinsel tacizde bulunmaya başladı. Bir süre taciz eylemine devam eden sapık küçük çocuğu marketin önünde bıraktı.

AİLESİ ÖĞRENİNCE ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Ş.K., yaşadığı tacizi eve gittiğinde ailesine anlatınca neye uğradığını şaşıran aile karakola giderek tacizci hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınarak karakola getirilen genç adam verdiği ifadesinde Ş.K.'yı taciz etmediğini kendisinin araca zorla bindiğini bir süre gezdikten sonra indirdiğini iddia etti.

TUTUKLANDI

Olayın görgü tanıkları ve küçük çocuğun sokakta oynayan arkadaşları ifadelerinde, İ.D.'nin araçla geçtiği sırada Ş.K.'yı aracına ısrarla aldığını hatta kendilerini de gezdirmek için araca almalarını istemesine rağmen İ.D.'nin kabul etmediğini belirttiler. İfadenin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan tacizci tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

22,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında tanık ifadeleri ile birlikte Çocuk İzlem Merkezinde adli görüşmeci aracılığıyla ifadesi alınan Ş.K.'nın anlatımlarından İ.D.'nin 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçlarını işlediğine kanaat getirerek hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Tutuklu yargılanan şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.