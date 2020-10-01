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haberi: Bodrum, Samsun ve Çorum'da peş peşe depremler! AFAD ve Kandilli listesi...

Az önce gelen bilgisine göre Çorum'un Osmancık ilçesinde 3.8 şiddetinde bir meydana geldi. Önce Bodrum, sonra Samsun ve en son Çorum'da yaşanan depremlerin ardından bu şehirlerde yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Depremlerin ardından herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı da ifade edildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi...

Giriş Tarihi: 1.10.2020 15:01 Son Güncelleme: 1.10.2020 15:03 ABONE OL
Son dakika haberi: Bodrum, Samsun ve Çorum'da peş peşe depremler! AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Muğla Bodrum'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Sarsıntı Ege Denizi'nde, 48 kilometre derinlikte gerçekeşti. Saatler 14.05'i gösterdiğinde gerçekleşen deprem, Muğla başta olmak üzere Ege ve Akdeniz'in kıyı bölgelerinde hissedildi. İşte 4.3 büyüklüğündeki deprem ile ilgili ayrıntılar ve son depremler listesi…

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde de 3.7 şiddetinde bir deprem oldu. Depremin saati 14:37 olarak açıklandı. Samsun'daki depremin ardından yine AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre Çorum'un Osmancık ilçesinde de deprem meydana geldi. Depremin şiddetinin 3.8 olduğu ifade edildi.

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Son dakika haberi: Bodrum, Samsun ve Çorum'da peş peşe depremler! AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
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