Son dakika haberi: Bodrum, Samsun ve Çorum'da peş peşe depremler! AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Muğla Bodrum'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Sarsıntı Ege Denizi'nde, 48 kilometre derinlikte gerçekeşti. Saatler 14.05'i gösterdiğinde gerçekleşen deprem, Muğla başta olmak üzere Ege ve Akdeniz'in kıyı bölgelerinde hissedildi. İşte 4.3 büyüklüğündeki deprem ile ilgili ayrıntılar ve son depremler listesi…

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde de 3.7 şiddetinde bir deprem oldu. Depremin saati 14:37 olarak açıklandı. Samsun'daki depremin ardından yine AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre Çorum'un Osmancık ilçesinde de deprem meydana geldi. Depremin şiddetinin 3.8 olduğu ifade edildi.

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