Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERİ | Aleyna Çakır'ın ailesi tehdit ediliyor iddiası! Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ın ailesi için tetikçi mi tuttu?

HABERİ | 'ın ailesi tehdit ediliyor iddiası! , Aleyna Çakır'ın ailesi için tetikçi mi tuttu?

'ın sır ölümü hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Çakır ailesi ATV ana habere konuştu ve düşüncelerini dile getirdi. Aleyna Çakır'ın annesi güven içinde olmadıklarını ve tarafından tehdit edildiklerini ileri sürerken Aleyna Çakır'ın babası ise Ümitcan Uygun'un tetikçi tuttuğunu, telefon edip tehdit ettiğini iddia etti. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 1.10.2020 10:10 Son Güncelleme: 1.10.2020 10:10 ABONE OL
SON DAKİKA GELİŞMESİ - Aleyna Çakır'ın ailesi tehdit ediliyor iddiası! Ümtican Uygun, Aleyna Çakır'ın ailesi için tetikçi mi tuttu?

haberi... Müge Anlı'daki 'ın sır ölümü hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Her geçen gün yeni bilgiler gelirken son olarak " tetikçi tuttu" iddiası gündeme oturdu. Öte yandan Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ın ağabeyini arayıp ölümle tehdit ettiği Aleyna Çakır'ın ailesi tarafından iddia edildi.

ALEYNA ÇAKIR'IN AİLESİ TEDİRGİN!

Aleyna Çakır'ın annesi: "Güven içerisinde değilim. Çünkü çocuğumun katilleri dışarıda geziyor. Tehdit altındayız.

Aleyna Çakır hakkındaki son dakika gelişmeleri şu şekilde;

SON DAKİKA GELİŞMESİ - Aleyna Çakır'ın ailesi tehdit ediliyor iddiası! Ümtican Uygun, Aleyna Çakır'ın ailesi için tetikçi mi tuttu?

ALEYNA ÇAKIR'IN AİLESİ TEDİRGİN!

'ın annesi: "Güven içerisinde değilim. Çünkü çocuğumun katilleri dışarıda geziyor. Tehdit altındayız.

"ARAMIŞLAR, ÖLDÜRÜRÜZ DEMİŞLER"

Aleyna Çakır'ın babası: "Telefon baskıylarıyla, "Adam tuttuk. Öldüreceğiz. Şu anda bizim hiçbir güvencemiz yok. Benim bir çocuğumu yaktılar, başka çocuğumu da kaybetmek istemiyorum."

Aleyna Çakır'ın ailesi tedirgin...Ümitcan Uygun "tetikçi" tuttu iddiası | Video

SON DAKİKA GELİŞMESİ - Aleyna Çakır'ın ailesi tehdit ediliyor iddiası! Ümtican Uygun, Aleyna Çakır'ın ailesi için tetikçi mi tuttu?

"ÜMİTCAN TETİKÇİ TUTTU" İDDİASI

'ın babası, 'un tetikçi tuttuğunu ve Aleyna'nın ağabeyini öldürmekle tehdit ettiğini iddia etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ | Aleyna Çakır'ın ailesi tehdit ediliyor iddiası! Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ın ailesi için tetikçi mi tuttu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA