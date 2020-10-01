SON DAKİKA HABERİ | Aleyna Çakır'ın ailesi tehdit ediliyor iddiası! Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ın ailesi için tetikçi mi tuttu?

ALEYNA ÇAKIR'IN AİLESİ TEDİRGİN!

Aleyna Çakır'ın annesi: "Güven içerisinde değilim. Çünkü çocuğumun katilleri dışarıda geziyor. Tehdit altındayız.

"ARAMIŞLAR, ÖLDÜRÜRÜZ DEMİŞLER"

Aleyna Çakır'ın babası: "Telefon baskıylarıyla, "Adam tuttuk. Öldüreceğiz. Şu anda bizim hiçbir güvencemiz yok. Benim bir çocuğumu yaktılar, başka çocuğumu da kaybetmek istemiyorum."

Aleyna Çakır'ın ailesi tedirgin...Ümitcan Uygun "tetikçi" tuttu iddiası | Video