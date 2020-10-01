SON DAKİKA HABERİ | Aleyna Çakır'ın ailesi tehdit ediliyor iddiası! Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ın ailesi için tetikçi mi tuttu?

Son dakika haberi... Müge Anlı'daki Aleyna Çakır'ın sır ölümü hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Her geçen gün yeni bilgiler gelirken son olarak "Ümitcan Uygun tetikçi tuttu" iddiası gündeme oturdu. Öte yandan Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ın ağabeyini arayıp ölümle tehdit ettiği Aleyna Çakır'ın ailesi tarafından iddia edildi.
Aleyna Çakır'ın annesi: "Güven içerisinde değilim. Çünkü çocuğumun katilleri dışarıda geziyor. Tehdit altındayız.
Aleyna Çakır hakkındaki son dakika gelişmeleri şu şekilde;
ALEYNA ÇAKIR'IN AİLESİ TEDİRGİN!
Aleyna Çakır'ın annesi: "Güven içerisinde değilim. Çünkü çocuğumun katilleri dışarıda geziyor. Tehdit altındayız.
"ARAMIŞLAR, ÖLDÜRÜRÜZ DEMİŞLER"
Aleyna Çakır'ın babası: "Telefon baskıylarıyla, "Adam tuttuk. Öldüreceğiz. Şu anda bizim hiçbir güvencemiz yok. Benim bir çocuğumu yaktılar, başka çocuğumu da kaybetmek istemiyorum."
Aleyna Çakır'ın ailesi tedirgin...Ümitcan Uygun "tetikçi" tuttu iddiası | Video
"ÜMİTCAN TETİKÇİ TUTTU" İDDİASI
Aleyna Çakır'ın babası, Ümitcan Uygun'un tetikçi tuttuğunu ve Aleyna'nın ağabeyini öldürmekle tehdit ettiğini iddia etti.