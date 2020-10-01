Son dakika haberi: Tıp öğrencisi sahilde gitar çalarken saldırıya uğradı! Bana da bir şarkı çal diyerek yaklaştılar çenesini kırdılar...

'SİGARA YOK' DEYİNCE YUMRUK YEMİŞ

Öğrenim gördüğü tıp fakültesi hastanesinde tedaviye alınan Çağatay Çelik, çenesinden ameliyat oldu. Kırılan çenesinin sol ve sağ kısmında vidalar takılan Çelik, güçlükle konuşabiliyor. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Çelik, hastanedeki görevinden çıktıktan sonra 1 gün sonraki sunumu öncesi arkadaşlarıyla stres atmak amacıyla sahile gittiklerini söyledi. Çelik, "Stres atalım, diyerek sahilde gitar çalıyorduk. Eve dönmek için gitarı çantasına koyarken 3 kişi bize yaklaştı. İçlerinden biri, bana, 'Kardeş bana da bir şarkı çal' dedi. İstek bir şarkıda bulundu. Ben de 'Tabi, çalarız' dedim. Tam oturdum, gitarı çıkardım, çalacağım; bana gelip 'Sende sigara var mı?' dedi. Ben de 'Sonunu içtik, bende daha yok' dedim. Bunun üstünde hiç beklemediğim şekilde aniden bir yumruk yedim" diye konuştu.

'ÇENEM KIRILDI, SAKLANDIM'

Güçlükle ayağa kalktıktan sonra saldıran 3 kişiyle konuşmaya çalıştığını belirten Çelik, "Ben 'Sorun neyse çözebiliriz. Doktorum, babam askeriyede çalışıyor' derken başka yumruklar, tekmeler yemeye başladım. Bu sırada 3 arkadaş sırayla vurdular bana. O sırada 2 arkadaşım ilk fırsatta kaçmışlardı. Ben de ilk fırsatta kaçtım. O sırada çenem kırılmıştı. Bu durumdayken 155'i ve ailemi bilgilendirmeye çalıştım. Çenem kırıldığı için zorlandım ve orada saklandım. Bunlar bana kalırsa insan değiller. Bir insana sebepsiz yere vurmak ya da şiddete başvurmak nasıl bir kafa, anlamış değilim. Bana denk gelmesi de biraz üzücü oldu; çünkü ben hep iyi bir insan olmaya çalıştım. Yardımsever olayım, kendimi olabildiğimce geliştireyim ve insanlara öğrendiğim bilgileri paylaşıp onların da gelişimine yardımcı olayım istedim. Bunun benim başıma gelmesi çok üzücü oldu. Tedavim ne kadar sürecek belli değil. Ağzımdaki vidalar belki ömür boyu kalacak. Psikolojik olarak bende yükü olacak ama atlatabilirim de bilmiyorum" dedi.