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Haberler Yaşam Haberleri 30 Eylül 2020 Sayısal loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

30 Eylül 2020 canlı çekilişle AÇIKLANDI! ile BURADA!

(MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yenilenerek bünyesindeki MP TV canlı yayınıyla 30 Eylül canlı çekilişle belli olacak. Bugün () yapılacak canlı çekilişle haftalardır devreden büyük ikramiyeyi günün şanslı numaralarını doğru tahmin ederek kazanmak amacıyla Milli Piyango Online üzerinden bilet satın alan şans oyunu severler 30 Eylül ? sorusuna heyecanla yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango İdaresi ile ekranını bu başlık altında bulabilir ve kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulaması yapabilirsiniz. İşte MP TV canlı çekilişle günün şanslı numaraları ve son dakika detayları…

Giriş Tarihi: 1.10.2020 07:46 Son Güncelleme: 1.10.2020 07:46 ABONE OL
Son Dakika! Sayısal loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 30 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Sisal Şans ile (MPİ) arasında yapılan ortaklıkla beraber baştan sona yenilenen ve büyük ikramiye miktarında hatırı sayılır oranda artış yapılan bugün () Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bünyesinde yer alan MP TV canlı yayınıyla belli oldu. MP TV canlı çekilişiyle belli olan günün şanslı numaralarını doğru tahmin etmek çılgın büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler ? sorusuyla yoğun araştırmalarına devam ediyor. Milli Piyango İdaresi ile Çılgın Sayısal Loto 30 Eylül çekiliş sonuçları ekranını bu başlık altında bulabilir, günün şanslı numaralarıyla biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (30 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA)

MPİ 30 Eylül Sayısal Loto sonuçları ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) hızlı bilet sorgulama ekranı ile diğer tüm son dakika detayları şöyle;

Son Dakika! Sayısal loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 30 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Sayısal Loto sonuçları: 8 - 28 - 43 - 25 - 35 - 59 +77 (Joker)

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;


SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Son Dakika! Sayısal loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 30 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
Son Dakika! Sayısal loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 30 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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30 Eylül 2020 Sayısal loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
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