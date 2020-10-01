Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Son gelişmeler...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Henüz böyle bir kısıtlamanın olacağına ilişkin açıklama bulunmuyor. Öte yandan yapılan son açıklamalarda sokağa çıkma yasağının henüz gündemde olmadığı belirtilmişti.

Bakan Koca, geçtiğimiz haftalarda uygulanan Bilim Kurulu toplantısının ardından konuyla ilgili son açıklaması şöyleydi;

"Dünyada sokağa çıkma yasağıyla ilgili benzer kısıtlamalardan uzak kalındığını, bu uygulamaların tercih edilmediğini biliyoruz. Özellikle Türkiye'de sokağa çıkma gibi bir yasağın şu an söz konusu olmadığını ve Bilim Kurulu'nun da öyle bir önerisinin olmadığını söyleyebilirim. İnsandan insana geçen bu virüsün yakın temasla geçtiğini bildiğimiz için maske ve mesafeyi çok söylüyoruz.

Ama bulaşın önlenmesinin en kısa yolu mesafe, mesafenin korunmadığı yerde maske. Basit 2 uygulama ile sonuç alındığını biliyoruz."

Bakan Koca 'Türkiye için de şu an sokağa çıkma gibi bir yasağın söz konusu olmadığını ve Bilim Kurulu'nun da şu an öyle bir önerisinin olmadığını söyleyebilirim. İnsandan insana geçen bu virüsün yakın temasla geçtiğini bildiğimiz için maske ve mesafeyi çok söylüyoruz ve hep de tekrara düşüyoruz ama bu bulaşın önlenmesinin en kestirme yolu, mesafe ve mesafeyi koruyamadığımız noktada maske.' dedi.