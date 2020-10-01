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düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi! ile neler değişecek?

düzenlemesi geçtiğimiz aylarda, Meclis’ten geçmiş, 1 Ekim’de yürürlüğe gireceği belirtilmişti. Bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Yasa ile birlikte Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya ağları ’de temsilci bulunduracak. Peki buna göre, Sosyal medya düzenlemesi ile neler değişecek? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 1.10.2020 11:37 ABONE OL
Sosyal medya düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi! Sosyal medya düzenlemesi ile neler değişecek?

'de düzenlemesi bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Hatırlanacağı üzere, düzenleme daha önce Meclis'ten geçmiş, 1 Ekim itibariyle de yürürlüğe gireceği belirtilmişti. Bugün sosyal medya düzenlemesinin yürürlüğe girmesi ile birlikte, detayları merak konusu oldu. Peki, ile neler değişecek?

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ İLE NELER DEĞİŞECEK?

Yeni sosyal medya yasası ile birlikte, toplamda 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip sosyal medya ağlarına Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getiriyor. Peki, temsilcilerin görevi ne olacak?

İşte detaylar…

Sosyal medya düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi! Sosyal medya düzenlemesi ile neler değişecek?

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ İLE SOSYAL MEDYA AĞLARI TEMSİLCİLİK AÇACAK

yasası, 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip sosyal medya ağlarına temsilci zorunluluğu getiriyor. Buna göre, 1 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya mecraları 'de temsilcilik açacak. Temsilcilik açmayanlara para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma gibi kademeli yaptırımlar uygulanacak. Bu konuda sosyal medya ağlarından ise kamuoyuna yansıyan henüz herhangi bir açıklama yok.

KİŞİLİK HAKKI İHLALLERİ VE UYGUNSUZ İÇERİKLER

Düzenleme ile birlikte kişilik hakkına saldırı olduğunu düşünenler, Türkiye'de bulunan sosyal medya temsilcisine başvuracak. Temsilci, kişinin uygunsuz içeriğin kaldırılması ya da erişimin engellenmesi başvurusunu en geç 48 saat içinde cevaplayacak. Kişilik haklarının ihlal edilmesi durumunda ilgilinin başvurusu üzerine Erişim Sağlayıcıları Birliği'nin kararıyla ilgili içerik 4 saat içerisinde kaldırılacak. İçeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda ise erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararı verilebilecek.

Sosyal medya düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi! Sosyal medya düzenlemesi ile neler değişecek?

Temsilci, 6 ayda bir rapor yayınlayacak. Cevap ve rapor yükümlülüğünü yerine getirmeyene ise cezai işlem uygulanacak. Cevap yükümlülüğünü yerine getirmeyenler 5 milyon lira, rapor vermeyenler ise 10 milyon lira idari para cezası ile karşılaşacak. Eğer ağı, mahkeme kararına rağmen 24 saat içerisinde uygunsuz içeriği kaldırmazsa doğacak zarardan sorumlu olacak.

UNUTULMA HAKKI

Sosyal medya yasasının en dikkat çeken noktalarından biri unutulma hakkı. Kişiler, isminin yer aldığı veya kişilik haklarına saldırı olarak nitelendirdiği paylaşımları ve verileri arama motorlarından kaldırtabilecek.

Temsilci, 6 ayda bir rapor yayınlayacak. Cevap ve rapor yükümlülüğünü yerine getirmeyene ise cezai işlem uygulanacak. Cevap yükümlülüğünü yerine getirmeyenler 5 milyon lira, rapor vermeyenler ise 10 milyon lira idari para cezası ile karşılaşacak. Eğer sosyal medya ağı, mahkeme kararına rağmen 24 saat içerisinde uygunsuz içeriği kaldırmazsa doğacak zarardan sorumlu olacak.

UNUTULMA HAKKI

Sosyal medya yasasının en dikkat çeken noktalarından biri unutulma hakkı. Kişiler, isminin yer aldığı veya kişilik haklarına saldırı olarak nitelendirdiği paylaşımları ve verileri arama motorlarından kaldırtabilecek.

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Sosyal medya düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi! Sosyal medya düzenlemesi ile neler değişecek?
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