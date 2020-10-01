Sosyal medya düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi! Sosyal medya düzenlemesi ile neler değişecek?

Temsilci, 6 ayda bir rapor yayınlayacak. Cevap ve rapor yükümlülüğünü yerine getirmeyene ise cezai işlem uygulanacak. Cevap yükümlülüğünü yerine getirmeyenler 5 milyon lira, rapor vermeyenler ise 10 milyon lira idari para cezası ile karşılaşacak. Eğer sosyal medya ağı, mahkeme kararına rağmen 24 saat içerisinde uygunsuz içeriği kaldırmazsa doğacak zarardan sorumlu olacak.

UNUTULMA HAKKI

Sosyal medya yasasının en dikkat çeken noktalarından biri unutulma hakkı. Kişiler, isminin yer aldığı veya kişilik haklarına saldırı olarak nitelendirdiği paylaşımları ve verileri arama motorlarından kaldırtabilecek.

Temsilci, 6 ayda bir rapor yayınlayacak. Cevap ve rapor yükümlülüğünü yerine getirmeyene ise cezai işlem uygulanacak. Cevap yükümlülüğünü yerine getirmeyenler 5 milyon lira, rapor vermeyenler ise 10 milyon lira idari para cezası ile karşılaşacak. Eğer sosyal medya ağı, mahkeme kararına rağmen 24 saat içerisinde uygunsuz içeriği kaldırmazsa doğacak zarardan sorumlu olacak.

UNUTULMA HAKKI

Sosyal medya yasasının en dikkat çeken noktalarından biri unutulma hakkı. Kişiler, isminin yer aldığı veya kişilik haklarına saldırı olarak nitelendirdiği paylaşımları ve verileri arama motorlarından kaldırtabilecek.