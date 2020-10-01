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'de çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu kamerada

'de iki küçük çocuğun çatıdaki tehlikeli oyununu görenlere korku dolu anlar yaşattı. Bir süre çatıda oyun oynayan çocuklar çıktıkları penceren tekrar içeri girdi.

DHA
Giriş Tarihi: 1.10.2020 13:22 Son Güncelleme: 1.10.2020 13:22 ABONE OL
Sultanbeyli'de çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu kamerada

Olay Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde meydana geldi. Burada bulunan bir binanın çatı katındaki evlerinin camından çıkan 2 küçük çocuğu çatıda gezmeye başladı. Çocukları görenler korku dolu anlar yaşadı.

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2 ve 3 yaşındaki iki çocuğun çatıda gezerken gören komşuları çocukları uyarmaya çalıştı. Vatandaşlar ailenin sorumsuz davranışına tepki gösterdi. Bir süre çatıda kalan çocuklar tekrar çıktıkları camdan içeri girdi. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Sultanbeyli'de çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu kamerada
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