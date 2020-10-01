Sultanbeyli'de koronavirüs denetimi

Sultanbeyli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Denetimlerde market, lokanta, pastane ve toplu ulaşım yerlerine gidilerek uyarılarda bulunuldu. Denetimlere Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay da katıldı.



Kaymakam Metin Kubilay yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı'mızın genelgesi doğrultusunda toplum sağlığını korumak amacıyla denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Salgınla mücadele kapsamında 11 Mart ve 30 Eylül tarihleri arasında 28 bin 918 denetim gerçekleştirdik.



Bu denetimlerde kurallara uymayan 2 bin 629 kişi ve 98 işletmeye 4 milyon 816 bin 426 lira ceza kestik. Toplum sağlığını tehlikeye atanlarla mücadelemiz devam edecek. Tüm vatandaşlarımız devletimizin aldığı tedbirlere uymalıdır" dedi.

