Ten rengine ve cilt tipine uygun allık nasıl seçilir? Allık seçimi tüyoları

Yüze aniden sağlıklı ve canlı bir görünüm veren alıklar birçok kadının uygulamadan evden çıkmadığı önemli makyaj malzemelerindendir. Solgun ve cansız bir görünüme sahip olduğunuzda yüzünüze bir renk tonu ekler ve tüm gün taze görünmenizi sağlar. Cilt tipiniz, cilt renginiz allık seçimi yaparken ilk dikkat etmeniz gereken detaylardır. İşte allık seçimi tüyoları…

CİLT TİPİNİZE GÖRE ALLIK SEÇİMİ NASIL OLMALIDIR?

Allık seçimi yaparken cilt tipi de oldukça önemlidir. Eğer kuru bir cilde sahipseniz krem allıklar tercih edebilirsiniz. Bu allıklar kuru ciltlerde daha doğal ve hoş bir görünüm yaratır. Akne ve sivilceli ciltler krem allık kullanımından kaçınmalıdır.

Cildinde yağlanma ve parlama sorunu olanlar için en uygun seçim toz allıklardır. Toz allıklar yağlı ciltlerde parlamayı en aza indirir ve ciltte gün boyu kalıcılık sağlar. Krem formundaki allıklar ciltte parlamayı arttıracağından bu cilt tipine sahip olan kişiler için toz allık kullanımı oldukça idealdir. Normal bir cilde sahip olanlar ise hemen hemen her allık çeşidini kullanabilirler.

TEN RENGİNE GÖRE ALLIK SEÇİMİ NASIL OLMALIDIR?

Cilde uygun allık uyguladığında daha canlı, ışıltılı ve sağlıklı bir görünüme kavuşabilirsiniz. Hiç makyaj yapmadığınız günlerde tek başına bir allık genellikle kurtarıcı olabilir.

BEYAZ TENLİLER İÇİN UYGUN ALLIK TONLARI

Açık bir ten rengine sahipseniz en iyi allık tonlarınız yumuşak pembe, şeftalidir. Açık ten rengi veya serin alt tona sahip olanlar pembe tonlarını kullanarak cildinde doğal bir sıcaklık elde edebilirler.

Açık ten rengine ve sıcak alt tona sahip olanlar ise doğal bir görünüm için şeftali tonlarını kullanabilirler.

BUĞDAY TENLİLER İÇİN UYGUN ALLIK TONLARI

Buğday tenli kadınlar allık seçiminde daha çok seçeneğe sahiptir çünkü hemen hemen her allık tonları buğday tenliler için uygundur. Sıcak alt tonuna sahip olanlar koyu şeftali tonlarını, soğuk alt cilt rengine sahip olanlar ise pembe allıkları kullanarak cildinde doğal ve hoş bir görünüm yaratabilirler.

ESMER TENLİLER İÇİN UYGUN ALLIK TONLARI

Esmer tenli kadınlar pembe, mürdüm, turuncu ve toprak tonlarındaki allıkları kullanabilirler. Serin ve pembe alt tona sahipseniz fuşya, ve turuncu tonlarını kullanarak doğal bir görünüm elde edebilirsiniz. Sıcak alt tonlular ise toprak ve turuncu allıkları tercih edebilirler.